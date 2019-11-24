LG V30 Android 10 Güncelleme Tarihi Açıklandı!

Güncelleme politikası konusunda hızlanmaya ve kullanıcılarını memnun etmeye çalışan LG firmasından yeni bir açıklama geldi. Paylaşılan yapılan açıklamada LG V30 modelleri için Android Q güncellemesinin tarihi açıklandı. Firmanın LG V30/V30+/V30s modellerini kapsayan LG V30 Android 10 güncelleme tarihi belli oldu.

LG V30 Android 10 Güncelleme Tarihi

Akıllı telefon modeli LG V30, geçtiğimiz aylarda yeni işletim sistemi olarak Android 9.0 Pie güncellemesine kavuştu. Henüz birkaç modeline dağıtımı gerçekleştirilmeyen bu güncellemenin ardından akıllı telefon modeliyle ilgili bilgi ortaya çıktı. Çıkan bilgide akıllı telefon modeliyle birlikte toplamda 3 varyant model için yeni güncelleme tarihi paylaşıldı. Bilgide bahsedilen modeller LG V30/V30+/V30s olarak geçerken Android Q yazılımının ne zaman verileceğine de not düşülüyor.

Yukarıda yer alan bilgiler LG firması tarafından resmi olarak paylaşıldı. Bu bilgilerle ilgili olarak Android Q güncellemesinin LG V30S modeli için uygun olduğunu belirtirken LG V30/V30+ modelleri için ise uygun olmadığı yazıyor. Henüz LG V30/V30+ akıllı telefonlarının birkaç modelleri Android 9.0 Pie güncellemesini alamamışken yeni yazılımla ilgili bilginin ortaya çıkması, kullanıcılara buruk sevinç yaşatıyor. Güncelleme politikasında hızlı izlenimi bir türlü yakalayamayan firmanın yeni yazılımla ilgili nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

Akıllara takılan sorulardan ilki “neden LG V30S modeli alabiliyor ama LG V30/V30+ modelleri güncellemeyi alamıyor?” olurken diğer soru ise güncellemenin tahmini olarak verileceği tarih aralığı dikkatleri çekiyor. Görselde yer alan bilgiye göre Android Q, belirtilen akıllı telefonlara 2020 yılının 2.çeyreği ya da 3.çeyreği itibarıyla dağıtılacak. Firmanın bu tarz tarih vermesini pek önemsemeyen kullanıcılar, güncellemenin söylenen tarihte verileceğine güvenmeyerek akıllarda “kim bilir güncelleme ne zaman gelecek” söylenimleri oluşturuyor.

Şu an için sadece LG V30S modeliyle ilgili olarak onay gözükürken diğer iki model LG V30 ve LG V30+ için henüz kesin bir yargı yok. Firmanın LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modelleri için Android Q çalışmalarının devam etmesi, V30 serisinin biraz arkaplanda kalmasına neden olabilir. 2020 yılı itibarıyla güncelleme gelişmelerini hep birlikte göreceğiz.