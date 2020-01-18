LG V30 Android 10 ROM Yükleme Rehberi

LG V30 akıllı telefon modeli için inşa edilen yeni sistemle birlikte Android Q işletim sistemi kullanılabilir hale geliyor. Google firmasının kendi akıllı telefonları için sağladığı Pixel Experience arayüzü ile birlikte LG V30 Android 10 ROM sistemi inşa edildi ve kullanıma sunuldu.
NOT = Sistem sadece “LG V30 H930” serisi için inşa edilmiştir.
ROM Üzerinde Çalışan Özellikler
- Wi-Fi
- Ses
- Mobil Veri
- GPS
- Kamera
- Flash özelliği
- Video çekimi
- Bluetooth
- FM Radio
- Parmak izi okuyucu
- Titreşim
- Kızılötesi
LG V30 Android 10 ROM Dosyaları
ROM Kurulum Rehberi
- Telefonunuzdaki verilerin silinme durumu olacağından yedeğini alın.
- İşlemleri uygulayabilmek için telefonunuzun sürümüne Root & TWRP işlemlerini uygulayın.
- Root ve TWRP olayını geçtikten sonra telefonu TWRP Modu’na alın.
- İlk olarak Backup kısmına girip tüm seçenekleri seçerek telefonun sistem yedeğini alın. (Telefonda halihazırdaki yedek alınarak oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmaktadır.)
- Yedek işlemini geçip kurulum için var olan sistemi temizlemek gerekir. Bunun için TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.
- Düzgün bir kurulum için indirmenizi istediğimiz TWRP dosyasını Install bölümünden bulup flashlayın ve ana menüye dönüp Reboot > Recovery adımlarını takip edin.
- Telefon yeni TWRP sürümüyle açıldıktan sonra tekrar Install bölümüne girin ve sırasıyla ROM dosyasını flashlayın.
- Son olarak telefonu yeniden başlatın.