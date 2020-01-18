LG V30 Android 10 ROM Yükleme Rehberi

LG V30 akıllı telefon modeli için inşa edilen yeni sistemle birlikte Android Q işletim sistemi kullanılabilir hale geliyor. Google firmasının kendi akıllı telefonları için sağladığı Pixel Experience arayüzü ile birlikte LG V30 Android 10 ROM sistemi inşa edildi ve kullanıma sunuldu.

NOT = Sistem sadece “LG V30 H930” serisi için inşa edilmiştir.

ROM Üzerinde Çalışan Özellikler

Wi-Fi

Ses

Mobil Veri

GPS

Kamera

Flash özelliği

Video çekimi

Bluetooth

FM Radio

Parmak izi okuyucu

Titreşim

Kızılötesi

LG V30 Android 10 ROM Dosyaları

ROM Kurulum Rehberi