LG V30 Android 10 ROM Yükleme Rehberi

By
Ahmet Dizdar
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LG V30 akıllı telefon modeli için inşa edilen yeni sistemle birlikte Android Q işletim sistemi kullanılabilir hale geliyor. Google firmasının kendi akıllı telefonları için sağladığı Pixel Experience arayüzü ile birlikte LG V30 Android 10 ROM sistemi inşa edildi ve kullanıma sunuldu.

NOT = Sistem sadece “LG V30 H930” serisi için inşa edilmiştir.

ROM Üzerinde Çalışan Özellikler

  • Wi-Fi
  • Ses
  • Mobil Veri
  • GPS
  • Kamera
  • Flash özelliği
  • Video çekimi
  • Bluetooth
  • FM Radio
  • Parmak izi okuyucu
  • Titreşim
  • Kızılötesi

LG V30 Android 10 ROM Dosyaları

ROM Kurulum Rehberi

  1. Telefonunuzdaki verilerin silinme durumu olacağından yedeğini alın.
  2. İşlemleri uygulayabilmek için telefonunuzun sürümüne Root & TWRP işlemlerini uygulayın.
  3. Root ve TWRP olayını geçtikten sonra telefonu TWRP Modu’na alın.
  4. İlk olarak Backup kısmına girip tüm seçenekleri seçerek telefonun sistem yedeğini alın. (Telefonda halihazırdaki yedek alınarak oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmaktadır.)
  5. Yedek işlemini geçip kurulum için var olan sistemi temizlemek gerekir. Bunun için TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.
  6. Düzgün bir kurulum için indirmenizi istediğimiz TWRP dosyasını Install bölümünden bulup flashlayın ve ana menüye dönüp Reboot > Recovery adımlarını takip edin.
  7. Telefon yeni TWRP sürümüyle açıldıktan sonra tekrar Install bölümüne girin ve sırasıyla ROM dosyasını flashlayın.
  8. Son olarak telefonu yeniden başlatın.

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