LG V30 Android 8.0 Oreo Testleri Başladı

LG Electronics, en yeni akıllı telefon V30 ve G6 için Android 8.0 Oreo güncellemesini bu yıl sonuna kalmadan yayımlayacak. LG G6 için Android 8.0 Beta test süreci geçtiğimiz hafta Geekbench testlerinde görüntülenmiş. Bugün LG V30, Android 8.0 Oreo beta çalışmaları Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Google’ın en yeni mobil işletim sistemi Oreo için LG, yeni akıllı telefonlarının beta test çalışmalarını başlattı.

LG V30 Android 8.0 Oreo Testleri

LG G6’nın Android 8.0 Oreo testlerinin başlamasının ardından LG V30 içinde Oreo testlerini başlatmış gibi görünüyor. Geekbench testlerinde LG G6 Oreo versiyonu, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ve 4GB bellek sunuyor. Bu testte, Oreo sürümü LG G6 tek çekirdek’de 1858 puan ve çift çekirdek’de 4137 puan alıyor.

LG Electronics, söz konusu güncellemenin “Aralık ayında V30 için Android 8.0 güncellemesinin yayımlanması bekleniyor” şekilde bilgi verdi. “LG G6 da benzer Oreo güncellemesinin aynı zaman’da alacak” dedi.

LG, bu yıl sonu gelmeden Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde güncellemelerin yayımlanmasını bekliyor. Oluşacak bazı hatalar yüzünden güncelleme yayımlama tarihlerinde değişiklik yaşanabiliyor.