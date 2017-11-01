LG V30 Android 8.0 Oreo Testleri Başladı

LG Electronics, en yeni akıllı telefon V30 ve G6 için Android 8.0 Oreo güncellemesini bu yıl sonuna kalmadan yayımlayacak. LG G6 için Android 8.0 Beta test süreci geçtiğimiz hafta Geekbench testlerinde görüntülenmiş. Bugün LG V30, Android 8.0 Oreo beta çalışmaları Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Google’ın en yeni mobil işletim sistemi Oreo için LG, yeni akıllı telefonlarının beta test çalışmalarını başlattı.
LG V30 Android 8.0 Oreo Testleri
LG G6’nın Android 8.0 Oreo testlerinin başlamasının ardından LG V30 içinde Oreo testlerini başlatmış gibi görünüyor. Geekbench testlerinde LG G6 Oreo versiyonu, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ve 4GB bellek sunuyor. Bu testte, Oreo sürümü LG G6 tek çekirdek’de 1858 puan ve çift çekirdek’de 4137 puan alıyor.
LG Electronics, söz konusu güncellemenin “Aralık ayında V30 için Android 8.0 güncellemesinin yayımlanması bekleniyor” şekilde bilgi verdi. “LG G6 da benzer Oreo güncellemesinin aynı zaman’da alacak” dedi.
LG, bu yıl sonu gelmeden Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde güncellemelerin yayımlanmasını bekliyor. Oluşacak bazı hatalar yüzünden güncelleme yayımlama tarihlerinde değişiklik yaşanabiliyor.
Arkadaşlar geçenler de bir haber yayınlanmıştı ben buradada paylaştım G4 ve altı yazılım desteği durduruldu diye bırakın 7yi güvenlik desteği bile yok 😡
Google klavyesini indirdim, türkçe karakter sournumu çözdüm. Kim takar lg nin veremediği nougat’yı
LG G4.. Eylül dediler yok. Ekim dediler Ekim bitti. Kasım ayına geldik. Bakalım daha ne kadar bekletecekler Nougat güncellemesini.
Bi g4 için yayınlanmadı ne kontrolmüş arkadaş.
o zaman g5 v20 ye de ocakda gelir 8.0
Kasım oldu LG G4’e 7.0 nougat güncellemesi gelmedi.
LG Yeni modele ağırlıklı satış politikası sürdürmeye devam ettiği sürece kaybedecek tüketici artık neyin ne olduğunu anladı sanki yeni modeli ışınlama mı yapacak adam gibi bir telefon yapın iphone yada beğenmediğiniz general mobil gibi tüketicinin zevklerine uygun olsun yeter general mobil eski sayılabilecek modellerine bile android 8 zi vereceğini duyurdu benim lg g4 ise hala 6 da ben bir tüketici olarak bundan sonra neden hala lg alayım ki sanki beni uçuracak mı…?