LG V30 Android Pie ROM Yükleme Rehberi

Yeni inşa edilen ROM sistemiyle birlikte LG V30 Android Pie işletim sistemi kuruldu. Kurulan bu işletim sistemi, geliştiriciler tarafından Dirty Unicorns adı altında yapıldı. Bu Dirty Unicorns ROM sistemleri, XDA forum üzerinde LG G2, LG G3 ve LG G4 gibi modeller için de inşa edilmişti. Sistem hakkında destekleyen modellerin H930(G/DS), US998, VS996 ve LS998 olduğu belirtiliyor. Geliştirilmesi hala devam eden ROM ile ilgili tüm detayları aktaracağız.

LG V30 Android Pie Çalışan Özellikleri

Parmak izi okuyucu

Kamera

Bluetooth

GPS

Mobil Veri

Wi-Fi

Video Oynatma

Video Kaydetme

Ses

Sensörler

Flash

RIL (arama, SMS vs.)

Çalışmayan Özellikleri

DAC desteği (saf olarak çalışmıyor, USB Audio Player Pro ile çalışabiliyor)

Selinux Permissive modu

ExFat ayarı (aktif edildiğinde sistem yavaşlıyor ve kilitleniyor)

LG V30 Android Pie Dosyaları

LG V30 Android Pie ROM Kurulum Rehberi

Öncelikle akıllı telefonunuzun Bootloader Kilidini açın. (Bununla ilgili olarak XDA Forum üzerinden araştırma yapıp gerekli makalelere ulaşabilirsiniz)

açın. (Bununla ilgili olarak üzerinden araştırma yapıp gerekli makalelere ulaşabilirsiniz) Bu işlemlerden sonra telefona Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (Üstteki maddede Bootloader Kilidi yazısına tıklayarak tüm işlemlere ulaşabilirsiniz)

ve işlemlerini uygulayın. (Üstteki maddede Bootloader Kilidi yazısına tıklayarak tüm işlemlere ulaşabilirsiniz) Her şeyi tamamladıktan sonra telefonu TWRP Modu ‘na alın.

‘na alın. TWRP ana menüsünde ilk olarak Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek yedekleme yapın. (Akıllı telefonunuzun halihazırdaki sistemi yedeklenerek oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmış olur)

bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek yedekleme yapın. (Akıllı telefonunuzun halihazırdaki sistemi yedeklenerek oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmış olur) Backup aşamasını geçtikten sonra ana menüye geri dönüp Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Bu adımları takip ettikten sonra karşınıza çıkan bölümde sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın.

adımlarını takip edin. Bu adımları takip ettikten sonra karşınıza çıkan bölümde sırasıyla ve seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın. Bu işlemlerle birlikte yeni sistem için yer açılmış olacak ancak aldığınız yedek ile birlikte sisteminiz bir dosya halinde kenarda duracak.

ile birlikte sisteminiz bir halinde kenarda duracak. Yeni Android Pie ROM kurulumunu yapmak için ana menüye tekrar dönüp Install kısmına girin ve indirdiğiniz dosyaları bulun. Dosyaları bulduğunuzda sırasıyla ROM ve GApps Paketi dosyalarını flashlayın.

kurulumunu yapmak için ana menüye tekrar dönüp kısmına girin ve indirdiğiniz dosyaları bulun. Dosyaları bulduğunuzda sırasıyla ve dosyalarını flashlayın. Böylece tüm işlemler tamamlanarak yeni sisteminiz yüklenmiş olacak. Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak için TWRP ana menüsünde Reboot > System adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

LG V30 Android Pie ROM Ekran Görüntüleri