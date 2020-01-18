LG V30 Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi Başladı

LG V30 Güney Kore modelleri için gerçekleştirilen güncelleme dağıtımında Aralık ayına ait güvenlik yazılımı dağıtımı yapıldı. Bu yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması yükseltilmiş oldu. Güncelleme, belirtilen modele firma tarafından OTA yoluyla dağıtıldı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V30 Aralık ayı güvenlik yazılımı Güney Kore modelleriyle birlikte diğer modellere de dağıtılacak.

LG V30 Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi

Verilen güncellemenin detaylarına bakıldığında LG V30 yeni güvenlik güncellemesi akıllı telefon üzerinden dağıtıldı. Güney Kore modelleri için dağıtılan bu güncellemede güvenlik yaması 1 Aralık 2019 olarak güncellenirken akıllı telefonun yeni versiyon numarası da v30p olarak değişti.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: V300S/K/L30p

Kernel Sürüm: 4.4.153

4.4.153 Yapım Numarası: PKQ1.190414-001

Güvenlik Yaması : 01.12.2019

: 01.12.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5C1.2-00056-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5C1.2-00056-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası:

LG V30 Yeni Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;