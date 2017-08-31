Yeni amiral gemisi LG V30 ile yeni özellikler tanıtan firma, her ne kadar donanıma ilgi verse de yazılımı yalnız bırakmıyor. Yeni amiral gemisi modeli LG V30‘da kullandığı yepyeni arayüz LG UX 6.0+ ile farklı ve yeni özellikler sunuyor. İşletim sisteminin Android 7.1.2 Nougat olmasının avantajını da kullanan LG V30‘da bulunan arayüz ile hayatımız kolaylaşıyor. LG V30 arayüzü, diğer arayüzlere oranla farklı yazılımsal destekleri de sunarak farklılığını ortaya koyuyor.

LG V30 Arayüzü ile Hayatımız Kolaylaşacak

LG V30 arayüzü, içinde barındırdığı yazılımsal özelliklerle kendini sevdiriyor. LG G6’da bulunan arayüzün gelişmiş versiyonu olan LG UX 6.0+ arayüzü sunan LG V30‘da ufak hareketlerle işlem yapmak oldukça kolaylaşıyor. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olmasının avantajıyla LG V30 arayüzünde herhangi bir uygulamaya sert basarak uygulamada yapmak istediğimiz işlevleri kısayol olarak görebileceğiz. Apple, iPhone 6s modelinden itibaren sunduğu 3D Touch olarak geçen özellik artık Android tarafında da sağlanabiliyor. Sistem uygulamaları üzerinde oldukça fazla işlev sunabilen 3D Touch özelliği birçok uygulama için kullanılabiliyor.

Eşsiz bir ekran ile gelen LG V30‘da artık renkleri ayarlamak mümkün hale geliyor. Yeni gelen arayüzle birlikte ekran renk sıcaklığı ayarlanarak gözümüze en iyi şekilde hitap eden kontrastı ayarlayabiliyoruz. Manuel ayarlamanın yanı sıra mod kullanarak da ayarlanabilen ekran rengi için fotoğraf, film ve internet olmak üzere 3 seçenek ile sunuluyor.

LG V30 ile bir ilke imza atan firma, 6.0 inçlik ekran içinde sunduğu 2.ekran ile yeni arayüzü uyarlayarak farklı işlevler sunuyor. Herhangi bir oyun sırasında b yazılımsal olarak ekranda bulunmasından dolayı oyun grafikleri ayarlanabiliyor. Birçok oyunda bulunan çözünürlük ayarını yapabilme imkanı sunan 2.ekran, özellikleri sayesinde oyun sırasında kaçırılmayacak anların ekran görüntüsünü almamıza yardımcı oluyor.

Bu özelliğinin yanı sıra kullanmış olduğu 18:9 Full Vision ekran özelliğinden yararlanarak 2.ekran üzerinden ekran görüntüsü alınıp belirli bir sınıra kadar uzun bir ekran görüntüsü alınabiliyor. Böylece 4-5 defa ekran görüntüsü almak yerine istenilen önemli yerler veya resimler tek bir ekran görüntüsünde yer alabiliyor.