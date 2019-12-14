LG V30 Avrupa Kasım Ayı Güncellemesi Başladı!

LG V30 Avrupa modelleri için gerçekleştirilen güncelleme dağıtımında Nisan ayına ait güvenlik yazılımı dağıtımı yapıldı. Bu yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması yükseltilmiş oldu. Güncelleme, belirtilen modele firma tarafından OTA yoluyla dağıtıldı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V30 Avrupa Kasım ayı güvenlik yazılımı sağlandı.

LG V30 Avrupa Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Verilen güncellemenin detaylarına bakıldığında LG V30 EUR Kasım ayı güvenlik güncellemesi akıllı telefon üzerinden dağıtıldı. Avrupa modelleri için dağıtılan bu güncellemede güvenlik yaması 1 Kasım 2019 olarak güncellenirken akıllı telefonun yeni versiyon numarası da v31a olarak değişti.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: H93031a

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.11.2019

: 01.11.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 601 MB (OTA)

: 601 MB (OTA) KDZ Dosyası: H93031a_00_OPEN_EU_OP_1105.kdz

LG V30 EUR Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;