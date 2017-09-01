IFA 2017 fuarından sonra gündemdeki yerini hızlıca almayı başaran LG V30 ile ilgili paylaşımlar devam ediyor. Daha önceleri ürün videosu, tasarım videosu gibi şeyleri paylaşılan yeni amiralin bu seferki paylaşımında duvar kağıtları paylaşıldı. LG V30 duvar kağıtları, LG Mobile Global YouTube kanalı hesabından yayınlanan videodaki araçlarla hazırlanmıştı.

LG V30 Duvar Kağıtları İndir

Özenle yapılan LG V30 duvar kağıtları artık indirilebilir halde sunuldu. Firma, LG Mobile Global YouTube hesabından yayınlanan videoyla duvar kağıtlarının nasıl yapıldığını anlatmıştı. Her biri özenle hazırlanan duvar kağıtları LG V30 içinde kullanılabilir halde sunuldu ve diğer akıllı telefon kullanıcıları için indirilebilir hale getirildi. Yaklaşık 30 tane duvar kağıdı indirilebilir halde sunuldu ve içlerinden bazıları B&O logosu ile ses tarafına bir gönderme yaparken birçoğu V sembolüyle seriyi vurguluyor.

Teknik özellikleri bakımından oldukça performanslı bir donanıma sahip olan LG V30, ekran tarafında 6.0 inç büyüklüğünde gelecek ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunacak. Bu çözünürlük ile birlikte duvar kağıtlarında oldukça muazzam bir görüntü yansıtacak olan yeni amiralin ekranı OLED panel teknolojisine sahip olacak. Ekran tarafında 18:9 Full Vision ekran özelliğiyle fazla ekran deneyimi sunacak olan yeni amiralin duvar kağıtları, koyu ve mat renklerin aksine açık ve parlak renklerle kullanıcıya pozitif anlamda enerji katıyor.

Teknik donanımsal özelliklerine bakıldığında yeni amiral gemisi, yongasında Snapdragon 835 işlemciyle güç buluyor. Grafik birimini Adreno 540 GPU ile kapatan LG V30‘da 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Kameralar tarafında arka kamerada 16+13 MP çözünürlüğünde çift kamera bulunduran model önde ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer veriyor. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat ve batarya kapasitesi 3300 mAh olan yeni modelin IP68 sertifikası olacak. Resmi satış fiyatı 699$ olan yeni amiral ile birlikte gelen duvar kağıtlarını aşağıdan istediğiniz şekilde indirebilirsiniz.

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