LG V30 DxOMark Puanı Belli Oldu

Kamera ve video çekimleri için test yapan bir şirket olan DxOMark, yeni yaptığı testte LG V30 modelini denedi. Akıllı telefonun teknik özellikleriyle beraber yazılımsal olarak da ele alan DxOMark, resmi sitesinden LG V30 DxOMark puanını açıkladı. Birçok akıllı telefon için uygulanan ve yayınlanan bu testten nasibini alan LG V30 herkesi şaşırttı. Çok farklı bir test sonucu bekleten yeni amiral gemisi modelden şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı.

LG V30 DxOMark Puanı Açıklandı

LG V30 DxOMark puanı, şirketin resmi sitesinden açıklandı ve yayınlandı. Her akıllı telefon için yapılabilen bu testte özellikle amiral gemileri ayrı tutuluyor. Yeni amiral gemisi LG V30 modeli için de yapılan bu testin sonucu için teknik özellikler ve performans ele alındı. Teknik özellikleri göz önüne alındığında oldukça yüksek bir sonuç beklentisine sokan modelden şaşırtıcı bir puan geldi.

LG V30, arkasında bulundurduğu çift kamera ile teste sokuldu. Özellikle 1.kamerası olan ana kamerasında durulan modelin 16 MP çözünürlüğünde ve 70 derecelik açıyla çekebilen f1.6 diyafram açıklığı bulunan lensi, OIS kapsamlı Sony IMX351 1/3.1″ sensör ile destekleniyor. İkinci kamerası 13 MP çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram açıklığına sahip lensi, 120 derecelik açıya kadar fotoğraf çekimi sağlayabiliyor. İçinde bulundurduğu Samsung sensör ile birlikte OIS de sağlayabilen lens 1µm piksel boyutu ile fotoğrafları gözler önüne seriyor. Bu özellikler göz önüne alınarak teste sokulan LG V30 modelinin her bir ayrıntısı açıklandı.

1.Pozlama ve Kontrast (82)

Yapılan testte alınan ilk ayrıntı telefonun pozlama ve kontrast özelliği oluyor. İki farklı yerde yapılan bu testte açık alan testi, kapalı alan testi ve düşük ışık testi uygulandı. Açık alanda 89 puan alarak müthiş bir skor elde eden model, kapalı alanda 81 puan elde etti. Bu iki alanın haricinde düşük ışık testinden kalan modelin kamerası 73 puan skoruna anca erişebildi. Elde edilen verilere bakıldığında normal çekimle yapıldığı tahmin edilen fotoğrafların testlerinde manuel modun ön plana çıkarılmadığı biliniyor. LG V30 DxOMark puanının ilk aşaması belirlenmiş oluyor.

Bu testlere göre Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone X ile kafa kafaya giden akıllı telefonun kontrast tarafında manuel mod ile yardım alınarak geçilebileceği söyleniyor. Tonlama için kullanılan High Dynamic Range (HDR) özelliğinde iPhone X modelinden geri kalan LG V30, bunun önüne süslemeler ile geçebiliyor. Bu testte LG V30‘un 82 puan ile sonucu tamamladığı yazılıyor.

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2.Renk (79)

LG V30, renk testinde geride kalıyor. İki model iPhone X ve Galaxy Note 8 ile yarışan model, bu aşamada geriye takılıyor. Yapılan testlerde analiz edildiğinde beyaz renk doygunluğunu yüksek ve düşük ışıkta iyi sağlayan akıllı telefonun yeşil tonunda hafif bir renk verdiği gözlemleniyor. Puanı bu yüzden düşen modelin buna rağmen skoru 80 seviyesine dayadığı görülüyor.

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3.AutoFocus (77)

LG V30, yapılan testlerde odaklama hızında gayet iyi bir sonuç elde ediyor. Tüm ışık koşullarında elde ettiği bu sonuçta 500 ms gecikme ile başaran modelin hızda çok az yavaş kaldığı ortaya çıkıyor. Günlük hayatta oldukça zor farkedilecek olan bu yavaşlılığın aslında çok hızlı olduğu anlaşılıyor.

4.Doku (67)

Bu testte Galaxy Note 8 ile kıyasıya kapışan LG V30, diğer model iPhone X ile arasındaki farkı oldukça açıyor. 3 model için hazırlanan bir fotoğraf ile yapılan testte 1000 Lux ışıkta ve 5 Lux ışıkta çekim gerçekleştiriliyor. LG V30, aldığı sonuç ile Galaxy Note 8 ile oldukça kıyasıya bir mücadele içinde gözüküyor. Amiral gemisi 67 puan ile bitirdiği sonuçta 2 puan farkla birinciliği hak ediyor.

1000 Lux Çekimleri

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5 Lux Çekimleri

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5.Parazit (66)

Bir başka deyişle Noise olarak bilinen bu testte 3 model, 20 Lux ve 5 Lux ışık altında teste tabii tutuluyor. Yapılan test sonucunda iPhone X en geride kalırken LG V30 ile Note 8 yine kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor. Oldukça iyi çekimler elde eden modellerin fotoğraflar çekimlerinde Note 8‘in bir tık öne çıktığı görülüyor. Bu kategoride LG V30, aldığı 66 puan ile DxOMark puanını biraz daha belirlemiş oluyor.

20 Lux Çekimleri

5 Lux Çekimleri

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6.Flash (71)

Düşük ışıkta yararlandığımız bir araç olan Flash kategorisinde LG V30 modeli 71 puan elde etti. Yapılan çekimde elde edilen fotoğrafa bakıldığında kenarlara dağılan mor rengin Flash puanını düşürdüğü gözlemleniyor.

7.Zoom (35)

3 model için yapılan bir diğer test ise Zoom özelliği oldu. Yapılan testte LG V30 modelinin geride kaldığı görülüyor. Çekilen fotoğrafta net bakıldığında mavi tabeladaki yazının okunabilirliği düşükten yükseğe sıralandığında LG V30 – iPhone X – Galaxy Note 8 oluyor. Bu kategoride LG V30, 35 puan ile kamera çekim performansına az katkı sağlamış oluyor.

8.Bokeh Efekti (25)

LG V30 modelinde Bokeh Efekti modunun bulunmayışı bu kategoride onu en geriye atıyor. Diğer modeller iPhone X ve Galaxy Note 8 modellerinde yazılımsal olarak barınan bu özelliğin yakın zamanda LG V30 için de gelmesi isteniyor. Amiral gemisi LG V30, bu kategoride 25 puanda kalıyor.

9.Video Performansı (73)

Akıllı telefonun video performansına bakıldığında oldukça geride olduğu gözüküyor. Birçok kaynakta DSLR makineleriyle birlikte yarışan akıllı telefonun LOG formatındaki çekiminin renk doygunluğunun düşük olduğu DxOMark analistleri tarafından söyleniyor. Bu kategoride kamera kategorisinde yer alan aşamaların hepsi gerçekleştiriliyor. LG V30, Pozlama kategorisinde 80, Renk kategorisinde 74, AutoFocus kategorisinde 49, Doku kategorisinde 40, Parazit kategorisinde 64 ve Stabilizasyon kategorisinde 73 puan elde ediyor.

V serisinin son amiral gemisi LG V30, yapılan testlerin son olarak ortalaması alındığında DxOMark puanını 82 olarak belirliyor. Özellikle Kamera kategorisinde almış olduğu 87 puan ile fotoğraf çekimlerini iyi başaran amiral gemisini video performansı konusunda 73 puan ile geri kaldığı söyleniyor. Akıllı telefonda bulunan manuel mod ayarının bu puanların daha üstüne çıkaracak bir performans sergileyeceği bilindiğinden LG V30 modelinin kameralarına güven oldukça üst düzeyde yer alıyor. LG V30 DxOMark puanı göz önüne alınırsa son hatırlatma olarak CES 2018 Ödülleri kapsamında “en iyi kamera“ ödülünü alan LG V30, akıllı telefon tutkunları için hayal kırıklığı olmadığını kanıtlamış oldu.