Hepimizin bildiği gibi akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak artık oldukça kolaylaşıyor. Çoğu akıllı telefonda tek hareketle istediğimiz yerin ekran görüntüsünü alabilmek mümkün hale geldi. Özellikle Galaxy Note 8 modelinde bulunan S-Pen ile çok iyi bir şekilde gerçekleştirilen bu durum LG V30‘da farklı halde gerçekleşebiliyor. LG V30 ekran görüntüsü alma yolları birkaç işlevle kolay hale getirilmiş durumda gözüküyor.

LG V30 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA YOLLARI

1-Tuş Kombinasyonu

Her akıllı telefonda olduğu gibi LG V30 ekran görüntüsü alımında da tuş kombinasyonları kullanılarak ekran görüntüsü alınabiliyor. Tuş kombinasyonlarında yapılan aynı baskının olmaması, ekranda ses düzeyini gösteren ayarın açılmasına neden olup ekran görüntüsünde gözükmesine neden olabiliyor. Buna rağmen birçok kişi bunu kullanarak ekran görüntüsü alıyor. LG V30 modelin ekran görüntüsü almak için yapılacak olan tek şey tuş kombinasyonunu doğru bir şekilde gerçekleştirmektir. Ekran görüntüsünü doğru bir şekilde alabilmek için ses kısma tuşu + güç tuşu kombinasyonunu aynı anda yapmak gerekmektedir.

2-Quick Memo

LG firması, akıllı telefonlarında yer verdiği Quick Memo özelliği ile birlikte kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlıyor. Herhangi bir işlem üzerinde yazı yazabilmek veya o işlemin olduğu alanın ekran görüntüsünü alabilmek için oldukça kullanışlı bir işlev sunuyor. İstediğiniz ekranda açtığınız Quick Memo ile birlikte yazı yazabilir, belirli bir görüntüyü kırpabilir ve kaydetmeden birçok alanda paylaşabilirsiniz.

3-Floating Bar

Firmanın LG V10 ile başlatmış olduğu çift ekran deneyimi LG V20 modelinde sürdürülmüştü. LG V30 modelinin çift ekran ile gelmeyeceğinin duyulması hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu hayal kırıklığı, sızdırılan birkaç bilgiyle çözüldü ve Floating Bar adında yazılımsal olarak ana ekran içinde 2.ekran sağlandı. Bu 2.ekran üzerinde bulunan işlevler, LG V10 ve LG V20 modellerinde sağlanan 2.ekran işlevlerini barındırarak akıllı telefonun çift ekrana sahip olmasını hissettirmeye yetiyor. Floating Bar üzerinde bulunan Çek+ kısayolu ile ekran görüntüsü hızlıca alınıp paylaşılabiliyor.