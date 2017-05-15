LG Teknik Servis İLETİŞİM

Eylül ayı gibi tanıtılması beklenen LG V30 ile ilgili dedikodular ve sızıntılar gelmeye başladı. Yeni söylentiler, LG V30‘un ekran boyutuyla ilgili önemli bilgilere yer veriyor. Her yıl olduğu gibi Eylül, Ekim ayı gibi tanıtılması beklenen telefonla ilgili gelen ilk bilgiler, ekran boyutu ve oranı ile ilgili bilgiler bulunuyor.

LG V30 Ekranı Nasıl Olacak?

Dedikodulara göre V30’un ekran boyutu 5.7 inç olacak. Hatırlarsanız LG G6’da ekran kasa oranını önemli derecede iyileştiren ve bu sayede daha geniş ekranlara yer veren LG, yeni amiral gemisi G6’da 18:9 ekran özelliği ve 5.7 inç ekran boyutu kullanmıştı. Yine uzun bir yapıda karşımıza çıkacağı söylenen telefon 16:9 oranından farklı olarak 18:9 görüntü oranı kullanacak.

Bu bilgiyle beraber LG V30 modelinde büyük ihtimalle suya ve toza karşı İP68 sertifikası kullanılması bekleniyor. Ayrıca donanım özelliklerinde ciddi iyileştirmeler ile Snapdragon 835 yonga setinin kullanılacağı düşünülüyor.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yeni bilgilerle, LG V30 özelliklerinin daha net şekillenmesini bekliyoruz.