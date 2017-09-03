31 Ağustos 2017 tarihinde yapılan lansmanda tanıtılan yeni amiral gemisi LG V30, ödüle doymayacak gibi görünüyor. Akıllı telefonun tanıtılmasından 2 gün geçtikten sonra ödül verildi. Birçok haber sitelerinin hayran kaldığı yeni amiral LG V30, yetkililer tarafından IFA 2017‘nin en iyi akıllı telefonu seçildi. LG V30, daha önce Şubat 2017‘de yapılan MWC 2017 etkinliğinde en iyi akıllı telefon olarak seçilen Sony Xperia XZ Premium modelini geçti.

LG V30 En İyi Akıllı Telefon Ödülünü Kaptı

En iyi akıllı telefon ödülünü 2014 yılında LG G3 modeliyle elde eden firma, aynı ödülünü yine kazandı. Bu yıl IFA 2017 etkinliğinde bu ödülü kazanan firmanın yeni amirali LG V30 en iyi akıllı telefon seçildi. Sunduğu teknik özellikler ve tasarımla mükemmel bir akıllı telefon üreten LG firmasının bu yıla damga vuracağı tahmin ediliyor. Teknik özellikleri bakımından ödülü fazlasıyla hak eden LG V30, ekran tarafında bir ilkle geliyor. Boyut olarak 6.0 inç büyüklüğünde ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunan telefonun OLED ekran teknolojisi bulunuyor. LG G6 modeliyle ortak yönü olan yeni cihaz, 18:9 Full Vision ekran özelliği bulunarak daha çok ekran deneyimi sunuyor.

Yeni amiral, yongasında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci barındırıyor. 8 çekirdekli olan bu işlemcinin 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz frekanslarına sahip çekirdekleri yer alıyor. Grafik birimi tarafında Adreno 540 GPU işlemcisi bulunduran telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Kameralar tarafında bir ilke imza atan model, en geniş diyafram açıklığına sahip ilk akıllı telefon oluyor. Arka tarafta 16+13 MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran modelin ana kamerası f1.6 diyafram açıklığıyla rekor kırıyor. İkinci kamerasında f1.9 diyafram açıklığı sunan cihazda 5 MP çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera yer alıyor.

İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olan model için kısa sürede Android 8.0 Oreo verilecek. Batarya kapasitesi 3300 mAh olan yeni amiralde kablosuz şarj özelliği ve IP68 sertifikaları da yer alacak. Ses tarafında 32-bit Hi-Fi Quad-DAC ile eşsiz müzik deneyimi yaşatacak LG V30‘un B&O kulaklıklarıyla bu müzik deneyimi arttırılacak. Satış fiyatı 699$ olarak belirtilen modelin kısa süre içerisinde Güney Kore, ABD ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı söylendi.