LG V30 En İyi Kamera Ödülüne Layık Görüldü

IFA 2017 fuarında tanıtılan LG V30 modeli, yeni yılda gerçekleştirilen ilk etkinlik olan CES 2018 fuarında da boy gösterdi. Firmaların yeni teknolojilerini ve planlarını tanıttığı fuarda yer alan LG V30 modeli, yapılan etkinlik kapsamında en önemli ödüle layık görüldü. Yapılan etkinlikte CES 2018 Ödülleri içinde yer alan yeni amiral gemisi LG V30 en iyi kamera ödülünü kazandı.

LG V30 En İyi Kamera Ödülünü Kaptı

Akıllı telefonlarda bir savaş haline gelen kamera donanımında gelinen son nokta her şeyi gözler önüne seriyor. Dev firmaların kapıştığı bu rekabette gülen taraf Güney Koreli şirket LG oldu. Firmanın IFA 2017 etkinliğinde tanıttığı LG V30 modeli, CES 2018 Ödülleri kapsamında kamera dalında 1.sıraya tırmandı ve ödülünü kaptı. LG V30 en iyi kamera ödülünü alarak eski amiral gemileri LG V10 ve LG V20 modellerinin de devamını getirmiş oldu.

Yapılan ödül kapsamında kamera değerleri haricinde yazılımsal özelliklerine de bakılan akıllı telefonların lensleri de incelenedi. Yeni amiral gemisi LG V30, bulundurduğu 16+13 MP çözünürlüklü çift arka kamerasıyla diğer telefonlardan ön plana çıkmayı başardı. Ana kamerası 16 MP olan modelin f1.6 diyafram açıklığı sunması, ışığı çok daha iyi almasına olanak sağlayarak mükemmel fotoğraflar çıkarmayı başarıyor. İkinci kamerası 13 MP çözünürlüklü ve f1.9 diyafram açıklığına sahip olan modelin bu kamerasıyla 125 derecelik geniş açı fotoğraf çekilerek kadraja çok daha fazla nesne sığdırılabiliyor.

10-bit HDR Image Sensor Ödülü Getirdi

LG V30, en iyi kamera ödülünü yazılımsal olarak sağladığı 10-bit HDR Image Sensor özelliğiyle kazandı. Ana kamerasında yer alan bu sensör ile birlikte birleşen 16 MP çözünürlüklü lens sayesinde ortaya müthiş fotoğraflar çıkartabilen amiral gemisinin bu kamerası, renk dönüşümü olarak 1.07 milyar renk yakalayabilmesi ödülü beraberinde getiriyor.

Diğer akıllı telefonlara oranla yaklaşık iki katı kadar bir renk yakalama oranı bulunan LG V30 modelinin bir başka performansı olan LG Cine Mode sayesinde DSLR makinelere kafa tutacak cinsten görüntüler elde edilebiliyor. Normal çekimlere nazaran daha efektif ve canlı çekim yapabilen bu mod sayesinde kısa film çekme imkanı sunabilen LG V30, bunu 4K çekimde 30 fps ile yapabilmektedir.

Diğer teknik özelliklerine bakıldığında 6.0 inç büyüklüğünde 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü p-OLED ekran bulunan modelin 18:9 Full Vision panelle geldiği görülüyor. İşlemcisi Snapdragon 835 olan telefonda grafik birimi Adreno 530 GPU ile destekleniyor. Bellek kısmında 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen akıllı telefonun 16+13 MP çift arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olan modelde 3300 mAh batarya bulunuyor.