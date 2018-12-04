Yeni dağıtılan yazılım güncellemesiyle birlikte LG V30 EUR modelleri için güvenlik paketi dağıtıldı. LG V30 EUR Kasım ayı güvenlik güncellemesine kavuştu. Yeni kavuştuğu güvenlik güncellemesi, v21o versiyonu ile verildi.

LG V30 EUR Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG V30 EUR Kasım ayı güvenlik güncellemesine kavuştu. Kısaltılmışı EUR olan Avrupa modelleri için bu güncellemede Kasım ayı güvenlik paketi verildi. Paket, firma tarafında v21o versiyonu ile dağıtıldı. Bu paketi OTA üzerinden dağıtan firma, güvenliğin yanı sıra akıllı telefon modeli için VoLTE özelliğini de getirdi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H93021o

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.11.2018

: 01.11.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası:

LG V30 EUR Kasım ayı güvenlik güncellemesiyle gelen VoLTE özelliği.

Kaynak: Reddit

LG V30 EUR Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda

Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

NOT = LG V30 H930DS/H930/H930G modelleri de bu güncellemeyi akıllı telefonlarına KDZ yükleme yoluyla yükleyebilir.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;