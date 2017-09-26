İnternet dünyasında popüler bir dizi olan Game of Thrones tarafından LG V30 için övgüler yağdı. Dizinin grafik yönetmeni David Franco tarafından oldukça beğenilen yeni amiral gemisi LG V30 övgü yağmuruna tutuldu. Kendisi tarafından LG V30 ile çektiği bir videoyu paylaşan yönetmen, bu alanda LG V30 modeline hayran kalıyor ve övgüyle bahsediyor. LG firmasının LG G4 modelinden bu yana kamera tarafında oldukça başarılı olduğu görüldü ve bu başarının yönetmenin dedikleriyle LG V30 ile de devam edeceği görünüyor. LG V30 Game of Thrones yönetmeninin gönlünü fethederek kamera tarafında ne kadar iddialı geldiğini kanıtlıyor.

LG V30 Game of Thrones Övgüsüne Tutuldu

Game of Thrones grafik yönetmeni David Franco, yeni amiral LG V30 ile yapmış olduğu videoyu yayınladı. Birçok kişinin deyimiyle LG V30 tanıtımı için firmayla anlaştığı söylenen yönetmenin bu anlaşma sırasında telefona olan duyguları da ortaya çıkıyor. Kamera konusunda oldukça yüksek bir performans beklenen LG V30 modeline ilk övgü David Franco tarafından geliyor. Yapmış olduğu videoyla birlikte bunu dile getiren yönetmenin açıklamalarında her bir yönetmen gibi DSLR makinesi taşıdığını söylüyor ve LG V30 ile tanıştığında fikirlerin değiştiğini vurguluyor. Genellikle güneş pozlamalarında, mesafe ölçümlerinde vb. durumlarda LG V30 modelinin ön plana çıktığını dile getiren yönetmen tarafından video tarafında Cine Effect özelliği oldukça sevilmiş. Videosunda da dikkat çeken effecti iyi uygulayarak mükemmel bir sahne ortaya çıkaran LG V30, yönetmen tarafından tam not alıyor.

Kamera tarafında özellik bakımından oldukça yüksek teknoloji ile gelen LG V30, bu alanda bir ilki başardı. Akıllı telefon kameralarında düşük ışıkta yüksek performans için önemli bir parça olan diyafram açıklığı rekoru V30 ile kırıldı. Yeni amiral, arka tarafında bulundurduğu 16+13 MP çözünürlüklü çift arka kamera ile bu rekoru elde etti. Ana kamerası 16 MP olan telefonun ana kamera diyafram açıklığı f1.6 olarak bir rekor kırıldı. Dünyanın en geniş diyafram açıklığına sahip akıllı telefonu olan modelin 2.kamerası 13 MP çözünürlük ile geliyor ve f1.9 diyafram açıklığı sunarak geniş açıda yüksek performans deneyimi sunuluyor. Ön kamerasında 5 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veren telefonun bu kamerası da f1.9 diyafram açıklığı sunarak mükemmel selfieler çekme imkanı sağlıyor.

Teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak LG V30, ekran olarak 6.0 inç büyüklük sunuyor. Çözünürlüğü 2880 x 1440p (QHD+) olan modelde OLED panel teknolojisi yer alıyor. Tam ekran ile gelen model 18:9 Full Vision ekran özelliğiyle beraber daha fazla ekran deneyimi sunuyor. İşlemcisi Snapdragn 835 olan modelin grafik birimini Adreno 540 GPU besliyor. Batarya kapasitesi 3300 mAh olan telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olan yeni modelin satış fiyatı 700$ olarak söylenmişti.