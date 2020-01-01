LG V30 Google Kamera (GCam) Uygulaması

Modüler akıllı telefon tasarımıyla piyasada dikkat çeken LG V30 modeli için GCam uygulaması hazırlandı. Yeni hazırlanan uygulama, Google firmasının Nexus 6P akıllı telefonu üzerinden çekilerek yapıldı. LG V30 Google Kamera uygulaması APK formatında sunuluyor.

LG V30 Google Kamera (GCam)

LG V30 için hazırlanan kamera uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, fotoğraf kalitesi olarak RAW çekim yapabilecek ve 60 fps video çekimi de gerçekleştirebilecek. Kullanıcıların hepsi hiçbir şekilde root veya bootloader kilidi gerektirmeden verilecek olan link üzerinden indirip kullanabilecek.

Programla ilgili olarak belirtilen bilgiye göre LG V30 akıllı telefonun Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü modellerinde çalıştığı söylenmektedir.

Uygulamayla ilgili olarak hiçbir şekilde deneyimimiz bulunmadığı için daha fazla ayrıntı aktaramıyoruz. Aşağıda verilecek olan link üzerinden indirip kuran takipçilerimiz, bizler ve diğer takipçilerimiz için yorumlarda bilgilerini aktarabilirler. Gördüğünüz avantaj ve dezavantajlarınızı belirterek LG V30 modeli için yapılmış olan yeni sürümün bulunması için aramalar hızlandırılabilir.

Yapılması Gerekenler:

Uygulamayı yükledikten sonra geniş açılı lensi aktifleştirmek için Ayarlar > Gelişmiş > Yardımcı Kamera adımlarını takip edip işaretlemeler yapmanız gerekmektedir.

adımlarını takip edip işaretlemeler yapmanız gerekmektedir. GCam 7.2 sürümünde şu an için selfie kamerasında Portre Modu çalışmamaktadır.

LG V30 GCam uygulamasını akıllı telefona indirip kurmak için buraya tıklayın. Yüklemeyi Android 8.0 Oreo işletim sisteminde de deneyenler yorum kısmında deneyimlerini belirtebilirsiniz.

LG V30 Özellikleri