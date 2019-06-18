LG V30 Güney Kore Mayıs Ayı Güncellemesi Dağıtıldı!

LG V30 Güney Kore modelleri için yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte Android 9.0 Pie işletim sistemine hazırlıkların yaklaştığı sinyali verildi. LG V30 Güney Kore Mayıs güncellemesiyle birlikte firma, Pie işletim sisteminin Beta sürümünü de hazırladığını açıkladı.
LG V30 Güney Kore Mayıs Ayı Güncellemesi
LG V30 akıllı telefonuyla ilgili verilen bilgide 2019 yılının 3.çeyreğinden itibaren Android 9.0 Pie güncellemesinin başlayacağı söylenmişti. Firma, hızlı davranarak LG V30 Güney Kore modellerine son güvenlik güncellemesini de vererek Android Pie Beta aşamasına geçtiğini belirtti. Yeni verilen güncellemeyle Mayıs ayı güvenlik yaması verildi ve versiyon numarası V21s olarak güncellendi.
Bu güncellemeden sonra hazırlanan Android Pie Beta güncellemesinin LGMV300L-V29a-LGU-KR-JUN-xx-2019 – Pie kod adı ile sağlanacağı bilgisi verildi.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: V300S/K/L21s
- Kernel Sürüm: 4.4.78
- Yapım Numarası: OPR1.170623.026
- Güvenlik Yaması: 01.05.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: V300S21s_00_0521.kdz
V300L21s_00_0521.kdz
V300K21s_00_0521.kdz
LG V30 EUR Ocak Ayı Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.
İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.
Ahmet Bey cevap için teşekkürler ama ben yinede LG’nin güncelleme konusunda çok geride kaldığını düşünüyorum. Evet belki V30 eski bir amiral gemisi olabilir ama donanım olarak hala güncel ve piyasada fiyatı nedeniyle tutulan bir telefon. Hal böyle iken aynı tarihlerde çıkan Samsung j7 pro android pie aldı, yine GM’in eski modeli Gm 8 şubat ayında pie aldı.
Dandik telefonlar bile android 10 takvimi açıklarken onlardan donanım ve marka gücü olarak daha kuvvetli olan v30 hala 9 alamadı.
Amiral gemisi modeller çıktıkça bazı akıllı telefonlar arkaplanda kalıyor. Şu an için her şey yolunda gidiyor diyebiliriz. Zira LG V40 modelleri için Android 9.0 Pie dağıtımı yapıldı, LG G7 ThinQ modelleri için de keza öyle (Türkiye hariç). Bundan sonra sıranın LG V30 modellerine gelmesi bekleniyor ki “Android 9.0 Pie alacak akıllı telefonlar” yazımızda 2019 yılının 3.çeyreği olarak belirtilmektedir.