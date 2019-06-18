LG V30 Güney Kore Mayıs Ayı Güncellemesi Dağıtıldı!

LG V30 Güney Kore modelleri için yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte Android 9.0 Pie işletim sistemine hazırlıkların yaklaştığı sinyali verildi. LG V30 Güney Kore Mayıs güncellemesiyle birlikte firma, Pie işletim sisteminin Beta sürümünü de hazırladığını açıkladı.

LG V30 Güney Kore Mayıs Ayı Güncellemesi

LG V30 akıllı telefonuyla ilgili verilen bilgide 2019 yılının 3.çeyreğinden itibaren Android 9.0 Pie güncellemesinin başlayacağı söylenmişti. Firma, hızlı davranarak LG V30 Güney Kore modellerine son güvenlik güncellemesini de vererek Android Pie Beta aşamasına geçtiğini belirtti. Yeni verilen güncellemeyle Mayıs ayı güvenlik yaması verildi ve versiyon numarası V21s olarak güncellendi.

Bu güncellemeden sonra hazırlanan Android Pie Beta güncellemesinin LGMV300L-V29a-LGU-KR-JUN-xx-2019 – Pie kod adı ile sağlanacağı bilgisi verildi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: V300S/K/L21s

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.05.2019

: 01.05.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: V300S21s_00_0521.kdz

V300L21s_00_0521.kdz

V300K21s_00_0521.kdz



LG V30 EUR Ocak Ayı Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;