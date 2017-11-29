LG V30 Güney Kore’de Android 8 Oreo Beta Güncellemesini Alıyor

LG, geçtiğimiz ay LG V30 ve LG G6 modelleri için Güney Kore’de Android 8.0 Oreo beta programını başlatmıştı. Güney Kore’de beta programına katılan kullanıcılar için Android 8.0 Beta yazılım güncellemesi yayımlandı.

LG V30 modelinin Nougat işletim sistemiyle yayımlanması bir hayal kırıklığı yaşatmıştı çünkü selefi LG V20 modeli de Android 7.0 Nougat yazılımına sahip. LG, kısa sürede yaptığı çalışmalar ile yeni amiral gemisini Oreo ile güncelliyor.

LG V30 Android 8.0 Bete Programı

LG geçtiğimiz yıllara göre güncelleme konusunda bir adım geriden geliyor ve güncellemeler kullanıcılara biraz geç ulaşıyor. LG, Aralık ayı içerisinden Güney Kore ve ABD ile diğer ülkelerdeki LG V30 kullanıcılarına Android 8.0 güncellemesini dağıtmayı planlıyor. Kasım ve Aralık ayı içerisinde LG G6 kullanıcılarının beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi görünüşe göre Aralık veya Ocak ayında gelecek gibi.

Güncelleme Android Soul’a göre , Oreo beta resmi olarak Güney Kore’de kayıtlı V30 ve V30 Plus kullanıcılarına sunuluyor. Android 8.0 Güncellemesinin yaklaşık 1,2 GB ağırlığında olduğunu ve Kasım güvenlik düzeltme ekini de getirdiğini açıkladı.

Henüz ülkemizde ve Avrupa’nın önemli ülkelerinde satışa sunulmayan akıllı telefon için resmi satış tarihine dair bir açıklama yapılmadı. Tahmini olarak ülkemizde satışa sunulması Ocak 2018’i bulacak gibi görünüyor.