LG V30+ H930DS Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtılıyor

LG V30 modelleri için güncelleme dağıtımlarını sürdüren LG firması, güncelleme atağını LG V30+ modellerine de çeviriyor. Yeni yayımlanan sistem güncellemesiyle birlikte LG V30+ H930DS modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşuyor. Yeni güncelleme şu an için UK ve Hong Kong kayıtlı H930DS modelleri için dağıtılırken diğer modeller için de dağıtım gerçekleşecek. Yeni güncellemenin, LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleri üzerinde yer alan AI kamera yazılımını getirdiği ise bilinmiyor. LG V30 VS996 modelleri gibi AI yazılımının sonradan verileceği düşünülüyor.

LG V30+ H930DS Android 8.0 Oreo Güncellemesî

LG V30+ H930DS modelleri, 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşuyor. Yeni güncelleme detaylarına bakıldığında şu an için Hong Kong ve UK kayıtlı modeller için dağıtıldığı görülüyor. Güncellemenin kısa sürede diğer H930DS modeline sahip ülkelere de dağıtılacağı biliniyor. Yeni güncelleme ile birlikte LG V30+ modelleri hem güncel kalıyor hem de güvenlik tarafında daha fazla korunuyor. Yeni güncelleme, OTA üzerinden sunuluyor ve paket boyutu yaklaşık 1.8 GB olarak gözüküyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H930DS20n

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.04.2018

: 01.04.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.8 GB (OTA Boyutu)

: 1.8 GB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: H93020n_00_OPEN_DS_1113.kdz

LG V30+ H930DS Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V30+ H930DS modelleri için dağıtılan Android 8.0 Oreo güncellemesi, firma tarafından OTA üzerinden sunuluyor. OTA üzerinden güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcıların telefon üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

LG V30+ modelleri için dağıtılan Android 8.0 Oreo güncellemesini gerçekleştirmek için bilgisayar üzerinden LG Bridge programını kullanabilirsiniz. LG Bridge programını indirmek ve kullanmak için buraya tıklayın.

Bu iki adımda güncellemeyi gerçekleştiremeyen LG V30+ kullanıcılarının yeni sistem güncellemesinin KDZ dosyasını indirmeleri gerekmektedir. Bu indirmeyi gerçekleştirmek için bilgisayar üzerinden manuel yükleme yapılabilen LG UP programını kullanmak zorundalardır. Bu LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek ve indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;