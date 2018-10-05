LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Güncelleme dağıtımlarında güvenlik tarafına işlem yapan firmalardan biri olan LG üzerinde geçen senenin amiral gemisi ele alınıyor. Yapılan güncelleme dağıtımlarında yer alan LG V30+ H930DS modeli için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncellemeyle birlikte akıllı telefonun performans ve batarya tarafında iyileştirmeleri yapıldığı belirtiliyor.

LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi

Yeni dağıtılan yazılım güncellemesiyle birlikte LG V30+ H930DS modeli için V20e yazılımı sağlanıyor. Bu verilen yazılımla birlikte LG V30+ modelinin Asya versiyonu için yeni güncelleme verilmiş olunuyor. Güncelleme bilgilerine bakıldığında akıllı telefonla ilgili performansta iyileştirme ve işlevsellik tarafında daha iyi kullanım sunulduğu belirtiliyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H930DS20e

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.08.2018

: 01.08.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 652 MB (OTA Boyutu)

: 652 MB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: H93020e_00_1113.kdz

LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Bu modele sahip kullanıcılar, akıllı telefonları için sunulan güncellemeyi yapabilmek için OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

OTA yöntemiyle güncelleme yapamayanlar eğer beklemek istemezlerse bilgisayar üzerinden de güncellemeyi yapabilir. Bunun için bilgisayarınızda LG Bridge programını kullanmanız gerekmektedir. Bu programla ilgili her şeyi bulacağınız makalemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu işlemlerle güncellemeye ulaşamayanlar veya aynı modeli kullanıp V20e güncellemesini almayan kullanıcılar için alternatif program LG UP oluyor. Bu programla birlikte makale içinde verilen KDZ dosyasını indirip telefona bilgisayar üzerinden yükleyebilirsiniz. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek ve dosyalarını indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;