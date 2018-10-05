LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Güncelleme dağıtımlarında güvenlik tarafına işlem yapan firmalardan biri olan LG üzerinde geçen senenin amiral gemisi ele alınıyor. Yapılan güncelleme dağıtımlarında yer alan LG V30+ H930DS modeli için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncellemeyle birlikte akıllı telefonun performans ve batarya tarafında iyileştirmeleri yapıldığı belirtiliyor.
LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi
Yeni dağıtılan yazılım güncellemesiyle birlikte LG V30+ H930DS modeli için V20e yazılımı sağlanıyor. Bu verilen yazılımla birlikte LG V30+ modelinin Asya versiyonu için yeni güncelleme verilmiş olunuyor. Güncelleme bilgilerine bakıldığında akıllı telefonla ilgili performansta iyileştirme ve işlevsellik tarafında daha iyi kullanım sunulduğu belirtiliyor.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H930DS20e
- Kernel Sürüm: 4.4.78
- Yapım Numarası: OPR1.170623.026
- Güvenlik Yaması: 01.08.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 652 MB (OTA Boyutu)
- KDZ Dosyası: H93020e_00_1113.kdz
LG V30+ H930DS V20e Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Bu modele sahip kullanıcılar, akıllı telefonları için sunulan güncellemeyi yapabilmek için OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
OTA yöntemiyle güncelleme yapamayanlar eğer beklemek istemezlerse bilgisayar üzerinden de güncellemeyi yapabilir. Bunun için bilgisayarınızda LG Bridge programını kullanmanız gerekmektedir. Bu programla ilgili her şeyi bulacağınız makalemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu işlemlerle güncellemeye ulaşamayanlar veya aynı modeli kullanıp V20e güncellemesini almayan kullanıcılar için alternatif program LG UP oluyor. Bu programla birlikte makale içinde verilen KDZ dosyasını indirip telefona bilgisayar üzerinden yükleyebilirsiniz. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek ve dosyalarını indirmek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefonda yapacağınız güncellemelerde internet kullanımı gerçekleşir. Bu internet kullanımının Wi-Fi ağı olmasına özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılacak güncellemelerde paket aşımı olup faturaya ek ücretlendirme yansıyabilir.
- Güncellemeyi yapmadan önce şarj seviyesine özen gösterin. Telefonunuzda en az %50 şarj olmasına özen gösterin.
- Güncelleme sonrası yazılımsal olarak karşınıza çıkabilecek hatalar için hard reset atabilirsiniz. Bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek için buraya tıklayın. Hard reset atmak isteğe bağlıdır.