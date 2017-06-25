LG V30 Hakkında Şimdiye Kadar Sızan Tüm Bilgiler

LG’nin V serisindeki yeni amiral gemisi modeli olması beklenen LG V30 ile ilgili tüm bilgileri sizler için bu makalemizde derledik. Şimdiye kadar LG V30 hakkında neler konuşuldu neler söylendi hep birlikte bakalım. Yeni donanım ve yeni özellikler ile gelmesi beklenen akıllı telefon beklentilerimizi yüksek tutmamıza neden oluyor. Umarım LG bizi hayal kırıklığına uğratmaz ve karşımıza yeni bir canavar çıkarır.

LG V30 İçin Sızan Teknik Özellikler

LG’nin yeni amiral gemisi modeli olacak LG V30 ile ilgili İnternete sızan tüm haberleri toplayıp derledik. V serisinin vazgeçilmez özelliği olan 2.ekranın bu modelde de olacağına kesin gözüyle bakılan modelin teknik özellikleri az çok belli oldu.

5.7 veya 6.1 inçlik ana ekran ve 2.1 inçlik veya bu üst ekranı komple kaplayan 2.ekrana sahip olabilir. LG V30, ekranda OLED teknolojisini kullanılacağı da düşünülüyor. LG G6’da Snapdragon 821 ile tepki toplayan firma, yeni amiralinde Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 GPU‘ya yer verecek.

LG, V30 modelinde kullanacağı OLED ekran teknolojisi ile hem parlaklıkta zirveye ulaşacak hem de diğer modellerdeki IPS panelin dayanıksızlığından dolayı ortaya çıkan kronik sorunları yenmiş olacak. Bu panelin artısıyla birlikte LG G6‘da kullanılan Full Vision özelliği de LG V30’da kullanılarak ekran/kasa oranı ciddi derecede yükselecek.

6 GB RAM, çift arka kamera, IP68, ESS Quad-DAC ses teknolojisi ve daha birçok özellik bulundurması beklenen modelin 32/64/128 GB depolama seçenekleri olacak. 32/64’lük model için 4 GB RAM, 128 GB’lık model için 6 GB RAM kapasitesi sunulması bekleniyor.

LG V10 ve LG V20 modellerinde bataryanın çıkarılabilir olması bir artı olarak görülse de IP68 sertifikasının olmayışı eksiklik olarak hissediliyordu. Yeni model LG V30‘da yaklaşık 3200 mAh kapasiteli batarya gömülü olacak ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olacak.

LG V30 Satış Fiyatı ve Tanıtım Tarihi

Yeni amiral gemisi modeli LG V30, 3 farklı model olarak piyasaya sunulacak ve bu 3 modelin fiyatları da birbirlerinden farklı olacak. En düşük 4/32 GB’lık modelin 699$‘dan satışa çıkarılacağı, en büyük 6/128 GB’lık modelin ise 799$ fiyat etiketi ile raflarda yerini alacağı belirtiliyor.

Renk seçenekleri belirginliğini korurken yeni amiral gemisinin 31 Ağustos 2017 tarihinde Berlin‘de yapılacak olan IFA 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. Yaklaşık 2 ay kalan tanıtım tarihine kadar yeni sızıntılar geldikçe paylaşımlarımız devam edecek.

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