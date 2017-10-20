LG V30 İçin Dayanıklık Testi Yapıldı

LG’nin üst seviye akıllı telefon sersinin yeni amiral gemisi LG V30 için JerryRigEverything Youtube kanalında dayanıklık testine tabi tuttu. IFA17 kapsamında Ağustos ayında tanıtılan akıllı telefon Çizilme, Bükülme ve yanma testinden geçti. İncelediği ve test ettiği telefonlar ile popüler olan JerryRigEverything isimli Youtube kanalı LG V30’u dayanıklık testine soktu.
LG V30 Çizilme Dayanıklık Testi
LG V30 6’inçlik ve poled ekranı ile çizilmelere karşı dayanıklığını gösteriyor. Rakipleri gibi V30 modelide altıncı seviden itibaren çizilmeler görünüyor. Corning Gorilla Glass 5 teknoloji ile korunan akıllı telefon çizilmelere karşı daha fazla direnç gösteriyor.
Bükülme testlerinde oldukça başarılı çıkan akıllı telefon alüminyum koruyucu çerçeve sayesinde telefonun direnci dahada artıyor. Yanma testlerinin de uygulandığı V30’da hafif sararan ekran bir süre sonra normale dönüyor.
Parmak izi bıçak hareketleri ile kolayca soyulurken kamera camının dayanıklık performansı rakipleri geride bırakıyor. JerryRigEverything dayanıklık testine soktuğu LG V30 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Kasa aliminyum olmasi gerektigi gibi normal ölcüde dayanikli ama bükülme testinde ekranin kasadan acildigi görülüyor pilin ekrana yaptigi baski ile buda hoş bir durum degil aliminyum bi kasa olmasina ragmen V30 un eksi hanesine simdiden gecmis durumda. kamera cami hali hazirda amiral gemilerinde standart bi sekilde olmasi gerektigi gibi cizilmelere karsi dayanikli olmasi gerekti zaten. Önemli bir eksisi ise parmak izi gibi önemli bir noktanin cok kolay bir sekilde cizilip işlevselligini yitirmesi kabul edilebilir bi durum degil. Yanma testinde ise ekranin söylendigi gibi diger V10 V20 deki gibi sicakliktan kaynakli sararmayi hizli bir şekil atlatamiyor video da görüldüğü gibi yanma izi daha uzun süre ekranda kaliyor.
Acikcasi görünen o ki extra olarak V30 u öne cikartacak bir ozelligi yok kamera ve donanimi haricinde şahsim adina parmak izi okuyucusunun cok kolay cizildigi ve kullanilamaz hale gelmesi cok kötü , ekranin bükülme yada kaza ile bir şekilde cepte yada uzerine oturuldugunda ekranin kasadan kolay bir sekilde ayrilicagi görülüyor cünki pilin ekrana fazla baski yapti ortada , bu 3 eksi hanesi soğuma ma yettide artti acikcasi , almayi düşünenler icin bunlari iyi düşünmeli ucuk fiyatlara ekran degisimi ve kolayca cizilip kullanilmaz hale gelen parmak izi okuyucu bunlar ciddi anlamda cep yakar.
Lg G4 nougat?
Lg kullanıcısıyım tv 2000 tl ye adım
4 yıl oldu banamısın demiyor
700 tl ilk tableti 3 yıl oldu
şajlı elektrik süpürgesi 850 tl 1yıl
normal süpürge
hiç biri bozulmadı
lg nin her ürünü çok güzel
hele çift bataryalı şarjlı süpürgesi
mükemmel tafdiye ederim
1 tane bataryadı zaten 60 euro
çamaşır makinası herşeyi güzel
iş ortağım bosh çamaşırmakinası alacaktı
aldırtmadım
mediya marketten lg 3150 tlye 9kilo kurutmalı aldırttım kayışsız aldık
lg çamaşır makinası ve tv de 1 numara
lg g4 aldım süper arayüz var ama pişman oldum kıronik sorunları vardı kırdım attım
şarj hemen bitiyordu yeni orjinal batarya aldım yine fayda vermedi
lg g4 kullanıcılarına indirimli
lg v30 uygun satarsa hemen alırım
zaten lg g6 dan kıronik sorun kalmamış
lg yi severim
sanki birileri lg telefonda başarısız olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar
lg başarısız olsun diye çalışanın taaa….
lg v30 indirimli versin lg kullanıcılarına
İçim gidiyor güzel telefonlara bunlar yapılınca