LG V30 İçin Dayanıklık Testi Yapıldı

LG’nin üst seviye akıllı telefon sersinin yeni amiral gemisi LG V30 için JerryRigEverything Youtube kanalında dayanıklık testine tabi tuttu. IFA17 kapsamında Ağustos ayında tanıtılan akıllı telefon Çizilme, Bükülme ve yanma testinden geçti. İncelediği ve test ettiği telefonlar ile popüler olan JerryRigEverything isimli Youtube kanalı LG V30’u dayanıklık testine soktu.

LG V30 Çizilme Dayanıklık Testi

LG V30 6’inçlik ve poled ekranı ile çizilmelere karşı dayanıklığını gösteriyor. Rakipleri gibi V30 modelide altıncı seviden itibaren çizilmeler görünüyor. Corning Gorilla Glass 5 teknoloji ile korunan akıllı telefon çizilmelere karşı daha fazla direnç gösteriyor.

Bükülme testlerinde oldukça başarılı çıkan akıllı telefon alüminyum koruyucu çerçeve sayesinde telefonun direnci dahada artıyor. Yanma testlerinin de uygulandığı V30’da hafif sararan ekran bir süre sonra normale dönüyor.

Parmak izi bıçak hareketleri ile kolayca soyulurken kamera camının dayanıklık performansı rakipleri geride bırakıyor. JerryRigEverything dayanıklık testine soktuğu LG V30 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

LG V30 Dayanıklık Testi