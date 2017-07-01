LG V30’un En Net Görselleri Ortaya Çıktı

LG, bir süredir yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG V30 üzerinden çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Şimdiye kadarki en başarılı LG modellerinden biri olacağı düşünülen LG V30 serisiyle beraber, markanın LG G6 modelinde yaşadığı işlemci sorununu da unutturması bekleniyor.

Yeni amiral gemisi model ile ilgili olarak ilk defa iç kısmı fotoğraflandı ve internete sızdırıldı. Sızan fotoğraflarda akıllı telefonun çift kamera ile parmak izi özelliğinin kesin olarak geleceği görülüyor.

LG V30 İç Aksamı Görüntülendi

Doğrulama olmadığı için henüz iddia olarak kalan yeni görsellere göre LG V30 serisinin iç aksamı ortaya koyuldu. İki farklı görselde de telefonun teknolojileri hakkında belli başlı bilgilerde veriliyor. İlk olarak dahili pil kullanımı yapılacağı işaret ediliyor. Çıkarılabilir pillere veda edeceğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında mevcut serilerde kullanılan malzemeye yakın bir malzeme kullanımı yapıldığı görülen iç aksamda, kablosuz şarj teknolojisini işaret eden birçok detayda var.

Özellikle pillerin yapısı kablosuz şarj için özel olarak tasarlanmış gibi durmakta. Şu an için görsellerde yer alan detaylar doğrulanmadığı için bu teknolojilerin gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Buna karşın uzun süredir OLED ekran, Snapdragon 835 işlemci ve kablosuz şarj iddialarının konuşulduğunu ve artık yeni seri için genel beklenti olarak karşımıza çıktığını da söylemek gerekiyor.

Ayrıca çift ekran kullanımı konusunda da hala bir belirsizlik durumu olduğunu da belirtelim. Her ne kadar çift ekran kullanımı yapılacağı beklense de son olarak bu alanda tahminleriyle öne çıkan XDA Developers, LG V30 serisinin ikincil ekran barındırmayacağı yönünde tahminlerini açıkladı. Böylelikle ikinci ekran konusunda yeni bir belirsizlik durumu ortaya çıktı.