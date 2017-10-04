LG V30 ile LG V30+ Modeli Arasındaki Farklar Neler?

LG Geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı LG V30 modelinin birde V30+ (plus) modeli olduğunu duyurmuştu. Şimdiye kadar bu model hakkında net bilgiler LG tarafından lanse edilmedi ama ABD’li mobil operatör Sprint yakın zamanda satışa sunacağı LG V30+ modeli hakkında bazı ayrıntılara yer verdi. LG V30 ile LG V30 plus modeli arasında hangi farklar var şimdi bunları daha net biliyoruz.

LG V30 & LG V30+ Plus Arasındaki Farklar

Geçtiğimiz günlerde LG V30 Türkiye’de Ne Zaman Satışa Sunulacak? haberinde sizlerle bazı ayrıntıları paylaşmış ve ülkemizde satışa sunulacak model hakkında bilgiler vermiştik. LG V30 bazı ülkelerde satışa sunuldu ama V30+ modeli ilk kez ABD’li mobil operatör Sprint tarafından satışa sunulacak. Bilindiği üzere LG V30, 4GB RAM, 64GB depolama, 6 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 16MP f/1.6 kamera gibi özelliklere sahipti.

Birleşik Devletler merkezli mobil operatör Sprint’e göre LG V30+, aynı özelliklere sahip. Tek fark; cihazın 64GB yerine 128GB depolama alanına sahip olması. Tabii her iki cihazın da MicroSD kart desteğine sahip olduğunu düşününce bunun ne kadar ‘büyük’ bir fark olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Bunun yanı sıra LG V30’un kutusundan herhangi bir kulaklık çıkmıyordu. LG V30+’ın kutusunda ise bir adet LG QuadPlay kulak içi kulaklık bulunuyor.

İki farklı model arasında sadece depolama kapasitesi farkı bulunuyor. V30 modeli 64GB hafıza, V30+ modelinde 128GB hafıza bulunuyor. Ülkemizde de önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen akıllı telefonun 128GB hafızaya sahip V30+ modelinin raflarda yerini alması bekleniyor.