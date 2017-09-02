Serinin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli LG V30 tanıtıldı. Almanya’nın Berlin kentinde yapılan IFA 2017 fuarında tanıtılan LG V30 ile ilgili tüm özellikler hakkında bilgiler verildi. Tanıtımda verilen bilgilerde birkaç ilki başaran LG V30‘un bahsedildiği özellikleriyle tam bir multimedya alanına hitap eden akıllı telefon olduğu anlaşılıyor. Sizler için geniş detaylarıyla beraber LG V30 incelemesi yapıldı.

LG V30 İncelemesi

TASARIM

Daha önce LG V20 modeli için yapmış olduğumuz olay LG V30 incelemesi ile devam ediyor. LG G5 modeliyle farklı tasarım hatları deneyen lakin aradığını bulamayan firma, bu denemelerini LG V20 ve LG G6 modelinde düzeltmeyi başarmıştı. Güney Koreli firma, LG G6 modelinde kullandığı tasarım hatlarının bazı bölümlerini LG V30 modelinde devam ettiriyor. LG G6 modelinde bulunan metal tasarımı yeni model LG V30’da her iki tarafta cam tasarım olarak devam edecek. Bulundurduğu tasarım ile birlikte 151.7 x 75.4 x 7.39 mm incelik sunan yeni amiral gemisi sadece 158 gr ağırlığında olacak. Kullanılan yeni ekran teknolojisi ile birlikte LG V30 ekran/çerçeve oranı %81.21 değerinde olacak. Yeni amiral LG V30 piyasaya Siyah, Gümüş, Mor ve Mavi renk seçenekleriyle sunulacak.

EKRAN

LG V30 incelemesi ekran tarafında devam ediyor. Ekran tarafında dünyaca ünlü panel üreticisi olan LG, yeni amiral gemisi LG V30‘da bir yeniliğe imza atacak. Daha önceki serilerinde çift ekranı üst üste bulunduran firmanın yeni modelinde iç içe olacak. LG V30, ekran tarafında OLED teknolojisine sahip 6.0 inç büyüklüğünde ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü 538 ppi yoğunluğa sahip Full Vision ekran ile gelecek. LG G6 modelinde arkada Gorilla Glass 5, önde Gorilla Glass 3 olayı LG V30‘da her iki taraf için de Gorilla Glass 5 olarak geliştirildi. LG G6 modelinde olduğu gibi HDR10 desteğini devam ettiren modelin ana ekranı içinde Floating Bar olarak 2.ekran yer alacak. Diğer serilerdeki gibi aynı görevi yapacak olan 2.ekranda özelleştirmeler de yapılabilecek.

DONANIM

Önceki yazmış olduğumuz makalelerde belirttiğimiz gibi LG V30 dolu dolu geliyor. Yongasını Qualcomm Snpadragon 835 işlemciyle güçlendiren modelin grafik birimini Adreno 540 GPU destekleyecek. 8 çekirdekli olan bu işlemci 4 x 2.4 GHZ + 4 x 1.9 GHz mimarisiyle çalışacak. Kapasite tarafında 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelen LG V30‘un hafızası micro SD kart desteği ile 2 TB‘a kadar arttırılabilecek. LG G6 modelinde kullanılan ısı boruları LG V30 modelinde de devam ettirilecek ve böylece ısınma en aza indirilecek.

KAMERA

Tanıtımda vurgulanan önemli kısımlardan biri de şüphesiz kameralar oldu. LG V30, sahip olduğu kameralar ile bir ilke daha imza atmış oldu. Arkada 16+13 MP çözünürlüğünde çift kameraya yer verecek modelin ana kamerası f1.6 diyafram açıklığına sahip olarak bir ilke imza atacak. Diğer kamerası f1.9 diyafram açıklığına sahip olacak telefon, 2.kamerayla 120 dereceye kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilme imkanı sunacak. LG V30, ön tarafta 5 MP çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası bulunduracak.

SES

Multimedya akıllı telefonu olarak adlandırılan LG V30, sunacağı ses teknolojileriyle kullanıcılarına eşsiz müzik deneyimleri yaşatacak. Yeni akıllı telefonda ESS Technology mimarisine sahip 32-bit Hi-Fi Quad-DAC ses çipi bulunacak. Bu ses çipi ile birlikte varolan müzik kalitesi daha yüksek yerlere taşınacak. Ses tarafına etki edecek diğer anlaşma ise B&O tarafından geldi. LG V30 kutu içeriğinde gelecek olan B&O kulaklık ile yeni ses çipinin birleşmesiyle müziğin doruğuna ulaşılacak. LG V30, diğer akıllı telefonlarda kullanılan ses çipinin aksine geliştirilmiş olarak sunum yapacak. Yeni yazılımla birlikte sesin yavaşlığı, sertliği ve bas ayarları manuel olarak yapılabilecek.

BATARYA

LG V30, tıpkı Samsung Galaxy Note 8 gibi 3300 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Çeşitli özelliklerden dolayı çıkarılamayan bir yapıya sahip olan batarya, Quick Charge 3.0 desteği ile 35 dakikada %50 şarj edilebilecek. Kablosuz şarj özelliğini destekleyen amiral gemisi, bu özelliğiyle bataryayı 55 dakika içerisinde %50 şarj edebilecek.

YAZILIM

Yeni amiral gemisi LG V30, işletim sisteminde Android 7.1.2 Nougat barındıracak. Kısa sürede Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak modelin yazılım teknolojisi de ayrıcalıklı olacak. Üzerinde bulundurduğu yazılım teknolojisi ile birlikte yüz tanıma özelliği sağlayabilecek. Bu özelliğe ek olarak “Wakey Wakey” sözcükleriyle ses tanıma özelliğine de sahip olarak kolay kullanım sağlayacak. Knock Code gibi seçenekleri de barındıran modelin Always On Display tarafında da birden fazla seçenek sunulacak.

BAĞLANTILAR

Bağlantılar tarafında da boş durmayan LG V30, yeni teknolojileri beraberinde getiriyor. Her amiralde olduğu gibi NFC, GPS gibi bağlantıları bulunduran yeni telefonda Bluetooth 5.0 desteği bulunacak. LG G6 modelindeki gibi IP68 sertifikası barındıracak yeni amiralin tüm modellerinde kablosuz şarj desteği de yer alacak. Hızlı şarj destekleyen LG V30 şarj girişi USB Type-C 2.0 teknolojisine sahip olacak. Google ile yapılan işbirliği sonucu sesli asistan kullanılarak ev eşyaları Wi-Fi ağı ile sesli komut verilerek kontrol edilebilecek.

SATIŞ FİYATI VE TARİHİ

Tanıtımdan kısa süre sonra satışa sunulması hedeflenen yeni amiral gemisi model LG V30‘un ilk durağı Güney Kore olacak. Kendi topraklarında 21 Eylülde satışa sunulması beklenen yeni amiralin ABD ve Avrupa ülkelerindeki satış tarihi 28 Eylül olarak belirtiliyor. Satış fiyatı da resmi olarak bilinen LG V30, piyasaya 699$ fiyat etiketi ile çıkış yapacak.