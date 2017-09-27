Uzun zamandır kamera alanında birçok akıllı telefon firmasıyla karşıya karşıya gelen LG kendini geliştirmeye devam etti. İlk LG G4 modeliyle kamera tarafında oldukça övülen firmanın şimdiki amiral gemisi modeli LG V30 da aynısını yaşıyor. Daha önce makalesini yazdığımız Game of Thrones grafik yönetmeni tarafından övülen LG V30 için bu sefer ilginç bir karşılaştırma yapıldı. Yapılan LG V30 kamera karşılaştırmasında yeni amiralin rakibi RED WEAPON 8K kamerası oldu. Popüler dizinin yönetmeni tarafından hayran kalınan LG V30 ile ilgili dizide kullanılabileceği haberleri çıktıktan sonra amiralin kamerası gündem oldu. Piyasa değeri 50.000$ olan kamera ile karşılaştırılan LG V30 için kamera konusunda övgüler yine yağdı.

LG V30 Kamera Alanında En İyisi

Firmanın IFA 2017 fuarında tanıttığı yeni amirali LG V30 ile ilgili kamera karşılaştırmaları devam ediyor. Birçok YouTube kanalı tarafından akıllı telefonlar arasında yapılan kamera karşılaştırmasında yer alan LG V30 için farklı bir tarz uygulandı. Yeni amiral gemisinin kamera karşılaştırmasındaki rakibi 50.000$ değerindeki WEAPON 8K kamerası oldu. Akıllı telefonun kamera değerlerine göre oldukça üst seviye profesyonel bir kamera gibi olduğunu söyleyen Game of Thrones yönetmeninden sonra bir karşılaştırma yapıldı. Kısa bir film çekimi uygulayan YouTuber Parker Walbeck tarafından yapılan karşılaştırmada LG V30 ve 50.000$ değerindeki WEAPON 8K yer aldı. Yayınlanan videoda nasıl kullanıldığını gösteren YouTuber, LG V30 ile profesyonel kamerayı birbirine bağlayıp çekimleri aynı anda kaydetti.

Çekimler sonunda LG V30 kamerasına hayran olan Parker Walbeck, yaptığı açıklamalarda akıllı telefonun kamera özelliklerine değindi. Özelliklerde yer alan LG CINE LOG modunu oldukça başarılı bulan YouTuber, yapmış olduğu açıklamalarda bu modun verdiği renk tonlarını otomatik modda çekilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Herhangi bir akıllı telefondan çekim yapıp Adobe Premiere gibi video düzenleyici programlarla yapılabileceğini belirten Walbeck, LG V30 tarafında buna gerek duyulmayacağını da vurguladı.

LG V30 Kamera Özellikleri

LG V30 kamera özelliklerine bakıldığında dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu olduğu belirtiliyor. Bulundurduğu çift arka kamera ile oldukça yüksek performanslar sağlayan modelin 16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamerası yer alıyor. Ana kamerası 16 MP olan modelde f1.6 diyafram açıklığı yer alıyor ve bu alanda telefon bir rekor kırarak dünyanın en geniş diyafram açıklığına sahip akıllı telefonu oluyor. Diğer kamerası 13 MP çözünürlüğünde olan telefonun bu lensi f1.9 diyafram açıklığı sunuyor ve geniş açılarda daha iyi performans sunuyor. Ön kamerasında 5 MP çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram açıklığına yer veren modelin en dikkat çeken kamera özellikleri ise beraberinde getirdiği yenilikler oluyor.

LG, yeni amiralinde kullanmış olduğu kamera yenilikleriyle LG V30 modelinin kamera tarafında tartışılmaz en iyisi olmasını sağlıyor. Arka kamera tarafında 16 MP çözünürlüklü lensinde yer alan 30 mm‘lik alan derinliği ve 4K çekim yeteneği, 2.kamerada 14 mm değer ile sağlanıyor. Kamera için önemli olan sensörler tarafında LG V30, yapısında bulundurduğu 10-bit HDR görüntü sensörü ile harikalar yaratıyor. Keskin ve canlı renkleri sağlamasında rol oynayan bu sensörde 11 aralıklı dinamik aralık özelliği de rol gösteriyor.