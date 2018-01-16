LG V30 Kazandırıyor! Keşfetmeye Hazır mısın?

LG Türkiye yeni akıllı telefonu V30+ için bir kampanya ve bir yarışma düzenledi. Yarışma lg.com/tr üzerinden LG V30+ akıllı telefonunu inceleyip, ürün videosunu seyredip www.v30kazandiriyor.com adresinden sorulacak 4 soruya doğru cevap vermek ve son ucu açık soruyu yanıtlayarak katılabilirsiniz.

LG V30+ Kazandırıyor

Yarışmada, V30 ürün videosu ile ilgili olan 4 soruya da doğru cevap verip, ve açık uçlu olan son soruya yorumunu yazan 1 kişiye V30+, 20 kişiye HBS – 780 ve 10 kişi HBS – 820 LG Bluetooth kulak kazanacaktır. Kazananlar jüri oylaması sonucunda kazanan talihlilere verilecektir. Hediye kazanımı paylaşılan yorumlar uygunluk ve yaratıcılık gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.

Yarışma, 15 Ocak – 31 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. Kazananlar 6 Şubat tarihinde www.v30kazandiriyor.com kampanya sayfasında açıklanacaktır.

LG V30+ özellikleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Henüz akıllı telefonun ülkemizde satışı bulunmuyor. Bu ay sonu 25 Ocak gibi Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde kullanıcı ile buluşacak. Geçtiğimiz hafta LG Türkiye V30+ için bir yarışma daha düzenlemişti o yarışmaya katılmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.