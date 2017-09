IFA 2017 fuarında tanıtılan yeni amiral gemisi model LG V30 ile ilgili resmi paylaşımlar hız kesmeden devam ediyor. Resmi kanallardan yeni amiralle ilgili videolar yayınlayan firmanın LG USA Mobile kolu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla LG V30 modelinin, serinin 3.akıllı telefonu olması dolayısıyla 3 kişiye LG V30 hediye edeceğini açıkladı. Twitter üzerinden yapılan bu LG V30 kazanma şansını yakalayabilmeniz için bazı prosedürler gerekiyor.

Güney Koreli şirketin LG USA Mobile kolu, resmi Twitter hesabı üzerinden atmış olduğu tweetle ödül etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikle beraber LG V30 kazanma şansını yakalayabilirsiniz. IFA 2017 fuarında tanıtılan LG V30‘un, serinin 3.nesil akıllı telefonu olması sebebiyle düzenlenen etkinlikte 3 kişiye LG V30 verilecek. Sadece ABD‘deki vatandaşların katılabileceği şekil olarak düzenlenen etkinlikte LG USA Mobile Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Yapılan paylaşımla ilgili olarak tweeti beğenip, yanıt veren ve retweet yapan 3 şanslı kişiye LG V30 hediye edilecek.

Teknik özellikler bakımından premium bir akıllı telefon olan LG V30, ekran tarafında 6.0 inç büyüklüğünde olacak ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunacak. İlk kez kullanacağı OLED ekran teknolojisi ile gelen yeni amiralin paneli 18:9 Full Vision ekran özelliğine sahip olacak. V serisine özgü 2.ekranı yazılımsal olarak sağlayacak telefonun yongasını Snapdragon 835 işlemci besleyecek. Grafik birimi tarafında Adreno 540 GPU işlemcisinden yardım alacak LG V30‘da 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak.

We're giving away 3 LG V30s to celebrate the launch of the 3rd V series smartphone! RT for a chance to win. Terms: https://t.co/hmkBsMigrk pic.twitter.com/Mt7ewnAAlr

— LG USA Mobile (@LGUSAMobile) August 31, 2017