LG V30 ve LG G7 Erken Tanıtılabilir

Son zamanlarda hızlı ataklar ile gündemdeki yerini ileri seviye taşımaya çalışan LG’nin yeni modelleri hakkında bilgiler sızdırıldı. İddialara göre yeni modeller LG V30 ve LG G7‘nin çıkış tarihleri geri alınabilir.

LG V30 ve LG G7 Çıkış Tarihleri Sızdırıldı

LG’nin yeni amiralleri olması beklenen LG V30 ve LG G7‘nin çıkış tarihleri sızdırıldı. Aju Business Daily yayınlanan bir açıklamaya göre LG V30 modelinin Ağustos ayında tanıtılacağı, LG G7 modelinin ise Ocak 2018‘de lansmanının yapılacağı vurgulanıyor.

LG V30 modelinin Ağustos ayında yapılması planlanan ve büyük etkinliklerden biri olan IFA Berlin fuarında tanıtılması bekleniyor. Daha önce IFA etkinliklerinde akıllı telefon tanıtmayan firma, bu girişim ile bir ilke imza atacak.

LG’nin diğer amiral gemisi modeli olan LG G7 için düşündüğü tarih ise Ocak 2018 olarak iddia ediliyor. LG G6’nın Galaxy S8 modelinden daha hızlı tanıtılamaması ve stratejinin olumsuz yönde oluşması ile birlikte LG G7’nin CES 2018 fuarında tanıtılması hedefleri iddialar arasında söyleniyor.

LG G2‘yi Eylül 2013, LG G3‘ü Mayıs 2014, LG G4‘ü Nisan 2015, LG G5‘i Şubat 2016 ve LG G6‘yı Şubat 2017’de tanıtan firma, LG G7 için Ocak 2018‘de yapılması planlanan CES 2018 fuarını düşünüyor.