Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte muazzam teknik özelliklere sahip akıllı telefon üreten firmalardan biri de LG oldu. Berlin kentinde yapılan IFA 2017 fuarında tanıttığı yeni amiral gemisi LG V30 modeliyle fuarı kasıp kavuran amirale ilgi yüksekti. Yapılan açıklamalar sonrası kendine hayran bırakan yeni amirale ödüller yağmur gibi yağdı. Birçok popüler internet siteleri tarafından yapılan etkinlik sonucunda LG V30 gülen taraf oldu ve bu alanda da bir rekor kırdı. LG V30 ödül rekoru kırarak kendi alanında da bu rekoru geliştirmiş oldu.
LG V30 Ödül Rekoru Kırdı
Yeni amiral gemileri arasında yapılan ödül yarışmasında popüler internet siteleri yer aldı ve oylama yapıldı. Her site kendi açıklamasını yaparak en iyisini belirledi ve 26 ödül alıp rekor kıran LG V30, en iyi akıllı telefon seçildi. LG V30 ödül rekoru kırarak akıllı telefon sektöründe kendini de kanıtlamış oldu. Teknik özellikleri bakımından oldukça üst seviye bir akıllı telefon olduğunu kanıtlayan modelde 6.0 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. Çözünürlük tarafında 2880 x 1440p (QHD+) sunan telefonun 18:9 Full Vision özellikli OLED ekran paneli yer alıyor. Seriye özel olan 2.ekranı yazılımsal yollarla sunan firmanın yeni amiralinde ekranda Floating Bar adında 2.ekran yer alacak.
Teknik donanım özelliklerine devam edildiğinde Android tarafında en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon 835 ile gelen telefonun grafik biriminde Adreno 540 GPU yer alıyor. Kapasiteleri bakımından amirallerde standart olan 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modelin 3300 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Kameralar tarafında bir ilke sahip olan telefonun 16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamerası yer alıyor. Ön kamerası 5 MP olan modelde Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi yüklü geliyor.
Bu teknik özellikler üzerinden yorum yapan ve buna göre ödüllendirme yapan popüler siteler sayesinde LG V30 en iyisi olarak seçildi.
LG V30 Ödülleri
Android Authority
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Android Central
IFA 2017’de En Çok Talep Alan Akıllı Telefon Ödülü
Ars Technica
En İyi Akıllı Telefon Ödülü
Aving News
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu
Fone Arena
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu
IFA 2017’nin En İyi Ürünü
Gadget Match
En İyi Premium Akıllı Telefon Ödülü
International Business Times
En İyi Akıllı Telefon Ödülü
Mobile Geeks
En İyi Akıllı Telefon Ödülü
Netzwelt
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
PC Mag
En İyi Büyük Ekranlı Akıllı Telefon Ödülü
Phone Arena
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Phone Scoop
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Pocket-lint
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Recombu
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
SlashGear
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
En İyi Akıllı Telefon Ödülü
Stuff
IFA 2017’nin En İyi İşleve Sahip Akıllı Telefonu Ödülü
T3
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Talk Android
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
Tech Advisor
IFA 2017’de En Çok Talep Alan Akıllı Telefon Ödülü
Tech Box
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü
TechRadar
En İyi Akıllı Telefon Ödülü
En İyi Gösteriye Sahip Akıllı Telefon Ödülü
Tom’s Guide
En İyi Gösteriye Sahip Akıllı Telefon Ödülü
Ubergizmo
IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü