Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte muazzam teknik özelliklere sahip akıllı telefon üreten firmalardan biri de LG oldu. Berlin kentinde yapılan IFA 2017 fuarında tanıttığı yeni amiral gemisi LG V30 modeliyle fuarı kasıp kavuran amirale ilgi yüksekti. Yapılan açıklamalar sonrası kendine hayran bırakan yeni amirale ödüller yağmur gibi yağdı. Birçok popüler internet siteleri tarafından yapılan etkinlik sonucunda LG V30 gülen taraf oldu ve bu alanda da bir rekor kırdı. LG V30 ödül rekoru kırarak kendi alanında da bu rekoru geliştirmiş oldu.

LG V30 Ödül Rekoru Kırdı

Yeni amiral gemileri arasında yapılan ödül yarışmasında popüler internet siteleri yer aldı ve oylama yapıldı. Her site kendi açıklamasını yaparak en iyisini belirledi ve 26 ödül alıp rekor kıran LG V30, en iyi akıllı telefon seçildi. LG V30 ödül rekoru kırarak akıllı telefon sektöründe kendini de kanıtlamış oldu. Teknik özellikleri bakımından oldukça üst seviye bir akıllı telefon olduğunu kanıtlayan modelde 6.0 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. Çözünürlük tarafında 2880 x 1440p (QHD+) sunan telefonun 18:9 Full Vision özellikli OLED ekran paneli yer alıyor. Seriye özel olan 2.ekranı yazılımsal yollarla sunan firmanın yeni amiralinde ekranda Floating Bar adında 2.ekran yer alacak.

Teknik donanım özelliklerine devam edildiğinde Android tarafında en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon 835 ile gelen telefonun grafik biriminde Adreno 540 GPU yer alıyor. Kapasiteleri bakımından amirallerde standart olan 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modelin 3300 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Kameralar tarafında bir ilke sahip olan telefonun 16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamerası yer alıyor. Ön kamerası 5 MP olan modelde Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi yüklü geliyor.

Bu teknik özellikler üzerinden yorum yapan ve buna göre ödüllendirme yapan popüler siteler sayesinde LG V30 en iyisi olarak seçildi.

LG V30 Ödülleri

Android Authority

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Android Central



IFA 2017’de En Çok Talep Alan Akıllı Telefon Ödülü

Ars Technica

En İyi Akıllı Telefon Ödülü

Aving News



IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu

Fone Arena

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu

IFA 2017’nin En İyi Ürünü

Gadget Match

En İyi Premium Akıllı Telefon Ödülü

International Business Times

En İyi Akıllı Telefon Ödülü

Mobile Geeks

En İyi Akıllı Telefon Ödülü

Netzwelt

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

PC Mag

En İyi Büyük Ekranlı Akıllı Telefon Ödülü

Phone Arena

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Phone Scoop

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Pocket-lint

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Recombu

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

SlashGear

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

En İyi Akıllı Telefon Ödülü

Stuff

IFA 2017’nin En İyi İşleve Sahip Akıllı Telefonu Ödülü

T3



IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Talk Android

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

Tech Advisor

IFA 2017’de En Çok Talep Alan Akıllı Telefon Ödülü

Tech Box

IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

TechRadar

En İyi Akıllı Telefon Ödülü

En İyi Gösteriye Sahip Akıllı Telefon Ödülü

Tom’s Guide

En İyi Gösteriye Sahip Akıllı Telefon Ödülü

Ubergizmo



IFA 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu Ödülü