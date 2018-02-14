LG V30 Raspberry Rose Modeli Göründü!

LG firmasının yeni etkinlik MWC 2018 için hazırlandığı bir kez daha görüldü. Firmanın yapacak olduğu tanıtımlar arasında sevgilileri bir kez daha düşündüğü sızdırıldı. Daha önceki yazılarımızda LG G6 Raspberry Rose modelinin geldiğini duyurmuştuk. Bu yazımızda yee vereceğimiz model ise LG V30 Raspberry Rose oluyor. Erkeklerin sevgilileri için alabileceği bir alternatif olan yeni LG V30 modeli oldukça fark yaratıyor.

LG V30 Raspberry Rose = Sevgililer Günü

Resmi tanıtımı Eylül 2017’de gerçekleşen akıllı telefon modeli LG V30, IFA 2017 fuarında büyük kardeşi LG V30+ ile birlikte tanıtılmıştı. Sade bir tanıtımı olan modelin bu yıl farklı varyantları ortaya çıkmaya başladı. Önce 256 GB depolama alanı ve AI teknolojisine sahip varyantları çıkan akıllı telefonun sevgililer gününe özel varyantı da oluşturuldu. Yeni model LG V30 Raspberry Rose oldu.

Teknik özellikleri bakımından diğer LG V30 modellerinden farkı bulunmayan yeni akıllı telefonun sadece sevgililer günü için özel hazırlandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu jesti LG G6 Raspberry Rose modeliyle yapan firmanın yeni hedefi LG V30 oldu ve gerçekleştirildi. Firma, CES 2018 fuarından sonra yeni amiral gemisi LG V30 modelinin farklı varyantları ile MWC 2018 etkinliğine de damga vurmak istiyor. Güney Koreli firmanın etkinlik zamanında sürpriz yapıp yapmayacağı ise merak konusu oluyor.

Yeni akıllı telefon modelinin satışının ilk olarak kendi toprakları olan Güney Kore’de bulunan marketlerde gerçekleştirilecek. Bu market zincirinden sonra telefonun satışı Asya ve Avrupa ülkelerine de sıçrayacak. Sevgililer gününe özel üretilen LG V30 Raspberry Rose modelinin büyük kardeşi LG V30+ Raspberry Rose modeli de satış zincirinde yer alacak. Ülkemizde ise LG V30+ modeli satıldığı için LG V30+ Raspberry Rose modelinin gelmesi bekleniyor.