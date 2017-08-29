Daha önceleri LG G4 modeliyle bootlop sorunundan yaşamış olduğu darbelerle hasar alan Güney Koreli firma, bu yılın başında çıkarmış olduğu LG G6 modeliyle toparlamayı başarmıştı. Bu yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak isteyen firmanın yeni amirali LG V30 ile ilgili yepyeni özellikler ortaya çıkıyor. Çok fazla değer verdiği modeli olan LG V30‘un ses sistemiyle ilgili birkaç bilgisi sızdırıldı. Firmanın yapmış olduğu açıklamada LG V30 ses özellikleri hiçbir telefonda bulunamayacak. Daha önceleri “LG V30 Multimedya Alanında En İyisi Olacak” haberiyle bahsettiğimiz ses özellikleri daha fazla ayrıntıyla birlikte paylaşıldı.

LG V30 Ses Özellikleri ile Multimedyayı Güçlendirecek

Aşağıda verilen görsellerde de görüldüğü gibi LG V30 ses özellikleri tarafında çok gelişmiş olacak ve multimedya alanında lider vasfını alabilecek. Kaliforniya merkezli yapılan ESS Technology ile birlikte ortaklık sonucu yeni amiral için sunulan ses sistemi 32-bit Hi-Fi Quad-DAC teknolojisiyle birlikte ses tarafından önemli değişiklikler yapılabilecek. LG V20 modelinde sunulan teknolojinin gelişmiş hali olan yeni ses sisteminde farklı fonksiyonlara sahip ses özellikleri sunulacak. Bu özelliklerin kullanımı ile birlikte sıradan bir kulaklık kullanılarak da yüksek kalitede müzik deneyimi yaşanabilecek.

Ayrıca İngiltere’de bulunan MQA şirketi ortaklığıyla yüksek çözünürlüklü teknoloji kullandığı için LG V30‘da ses akışında üstünlük sağlanacak. Akıllı telefonun ses alıcısının eşzamanlı olarak bir mikrofon olarak kullanılabilmesi sayesinde kayıtta da iyi sonuçlar verecek. LG’ye göre bulunduracağı ses sistemiyle LG V30‘un bu alanda bir rakibinin olamayacağı söyleniyor.

Teknik özelliklerinden kısaca bahsedilecek olursa LG V30‘da 6.0 inçlik ekran kullanılacak ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunacak. LG G6’daki gibi 18:9 Full Vision ekrana sahip olacak modelde p-OLED panel teknolojisi kullanılacak. İşlemcisi Snapdragon 835 ve grafik birimi Adreno 540 GPU olan yeni telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Arka kamerası 13+13 MP çözünürlüğünde çift kamera ile gelecek modelin ön kamerası 8 MP olacak. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olacak LG V30‘un batarya kapasitesi 3300 mAh olarak gelecek.

31 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 09:00‘da IFA 2017 fuarında tanıtılacak modelin satış fiyatı 700$ olacak. Yeni amiralin yanında LG V30+ modeli de tanıtılacak ve 128 GB depolama kapasitesiyle aradaki fark ayırt edilebilecek.