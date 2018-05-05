LG V30 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

LG V30 T-Mobile modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesine start verildi. Özellikle T-Mobile modelleri için geç yayımlanacağı bildirilen güncellemenin nihayet dağıtımı gerçekleştirildi. Bu güncellemeyle birlikte Amerika’daki LG V30 akıllı telefonunun AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile modelleri güncellemeye kavuşmuş oldu.

LG V30 T-Mobile Modelleri Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alıyor

LG firması, söz verdiği açıklamada Mart ayında ve Nisan aylarının başlarında LG V30 modelleri için güncellemeyi sağlayacağını belirtmişti. Bu durumu gerçekleştirmek için çabalayan firma, LG V30 T-Mobile modelinde takıldı. Yabancı kaynaklarca yapılan haberlerde T-Mobile modeli için güncellemenin geç gelebileceği ifadeleri kullanılmıştı. Bu ifadeler doğru çıktı ve LG firması güncellemeyi geç yayımladı. Sözünü ufak da olsa geciktiren firma nihayet LG V30 T-Mobile modelleri için Android 8.0 Oreo sistem güncellemesini dağıtmış oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H93220h

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.04.2018

: 01.04.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.8 GB (OTA Boyutu)

: 1.8 GB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: H93220h_00_1113.kdz ( 64 GB model için) = H932SV

H93220h_00_1113.kdz ( model için) = KDZ Dosyası: H93220h_00_0416.kdz (128 GB model için) = H932BK

Yeni güncellemeyle birlikte LG V30 modellerinde Android Güvenlik Yaması, 1 Nisan 2018 tarihine güncellenmiş oldu. Bu Android 8.0 Oreo güncellemesiyle birlikte LG V30 T-Mobile modellerinin AI yazılımı sahibi olduğu bilinmiyor. Firmanın MWC 2018 etkinliğinde tanıttığı LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modellerinde yer alan AI yazılımı, yeni güncellemeyle LG V30 ve LG V30+ modelleri için de verilerek ThinQ ailesi büyüyor. Bu aileye V30 T-Mobile modeli de katılıyor ve AI yazılımı ile birlikte ThinQ bünyesine girmiş oluyor.

LG V30 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V30 T-Mobile kullanıcıları, yeni gelen Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak için ilk olarak firmanın sağlmaış olduğu OTA yöntemini denemelidir. Bunun için telefon üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımları takip edilmelidir.

OTA yöntemi ile başarılı olamayan kullanıcılar, firmanın sağlamış olduğu LG Bridge programını bilgisayar yardımıyla kullanarak güncelleme kontrolü yapabilirler. Bunun için LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayın.

Bilgisayardaki yöntemle de güncellemeye sahip olamayan kullanıcılar için son alternatif LG UP programı olacaktır. Bu program ile birlikte makale içinde verilen KDZ dosyası indirilip telefon manuel yükleme yöntemiyle güncellenebilir. Bunun için buraya tıklayarak bilgisayar LG UP programını indirin.

Güncellemeyi yapmadan önce;