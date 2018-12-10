LG V30 T-Mobile Kasım Ayı Güncellemesi Sunuldu

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Her ay için yazılım güncellemesi dağıtan firmalardan biri olan LG, geçen yıl çıkardığı amiral gemisi LG V30 T-Mobile için güncelleme dağıtımı gerçekleştirdi. Yeni güncellemeyle LG V30 T-Mobile Kasım ayı güvenlik yaması sağlanıyor.

LG V30 T-Mobile Kasım Ayı Güncellemesi

Güncellemeyi dağıtan LG firması, aylık güncel olarak güvenlik yazılımı sunuyor. Bu yeni yazılımla birlikte LG V30 T-Mobile modelinin Android Güvenlik Yaması an itibarıyla 1 Kasım 2018 tarihini almış oldu. Yazılım, belirtilen modele OTA üzerinden sunuluyor ve v20p versiyonu olarak geçiyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo



Yazılım Sürümü: H93220p



Kernel Sürüm: 4.4.78



Yapım Numarası: OPR1.170623.026



Güvenlik Yaması : 01.11.2018



Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1



Dosya Boyutu :



KDZ Dosyası:

Yeni Güncelleme Nasıl Yapılır?

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Bu modellere sahip kullanıcılar, telefonlarının Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip ederek OTA güncellemesini uygulayabilir.

Henüz telefondan güncellemeyi alamayanlar bilgisayar yardımıyla güncellemeyi hiç beklemeden gerçekleştirebilir. Bunun için LG Bridge programı gereklidir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Güncellemeyi mutlaka wi-fi üzerinden gerçekleştirin. Aksi takdirde mobil veri ile yapılan büyük boyutlu güncellemeler paketinizde aşıma neden olabilir. Güncellemeyi yapmadan önce şaej seviyesine dikkat edin. En az %50 şarj seviyesi olmasına özen gösterin. Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın