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LG V30 T-Mobile Kasım Ayı Güncellemesi Sunuldu

By Ahmet Dizdar
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Her ay için yazılım güncellemesi dağıtan firmalardan biri olan LG, geçen yıl çıkardığı amiral gemisi LG V30 T-Mobile için güncelleme dağıtımı gerçekleştirdi. Yeni güncellemeyle LG V30 T-Mobile Kasım ayı güvenlik yaması sağlanıyor.

LG V30 T-Mobile Kasım Ayı Güncellemesi

Güncellemeyi dağıtan LG firması, aylık güncel olarak güvenlik yazılımı sunuyor. Bu yeni yazılımla birlikte LG V30 T-Mobile modelinin Android Güvenlik Yaması an itibarıyla 1 Kasım 2018 tarihini almış oldu. Yazılım, belirtilen modele OTA üzerinden sunuluyor ve v20p versiyonu olarak geçiyor.

    • Android sürümü: 8.0 Oreo
    • Yazılım Sürümü: H93220p
    • Kernel Sürüm: 4.4.78
    • Yapım Numarası: OPR1.170623.026
    • Güvenlik Yaması: 01.11.2018
    • Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
    • Dosya Boyutu:
  • KDZ Dosyası:

Yeni Güncelleme Nasıl Yapılır?

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Bu modellere sahip kullanıcılar, telefonlarının Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip ederek OTA güncellemesini uygulayabilir.

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Henüz telefondan güncellemeyi alamayanlar bilgisayar yardımıyla güncellemeyi hiç beklemeden gerçekleştirebilir. Bunun için LG Bridge programı gereklidir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Güncellemeyi mutlaka wi-fi üzerinden gerçekleştirin. Aksi takdirde mobil veri ile yapılan büyük boyutlu güncellemeler paketinizde aşıma neden olabilir.
  2. Güncellemeyi yapmadan önce şaej seviyesine dikkat edin. En az %50 şarj seviyesi olmasına özen gösterin.
  3. Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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