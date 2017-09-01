IFA 2017 etkinliği yapılmadan önce LG V30 hakkında sızdırılan bilgiler arasında ortaya çıkan LG V30+ modeli de tanıtıldı. Yeni amiral gemisi LG V30 ile arasında çok fazla fark bulunmayan yeni akıllı telefon, diğer modelle birkaç farklılık sayesinde ayrılabiliyor. Birçok özelliği LG V30 ile aynı olan LG V30+ modelinde ekstra bir özellik bulunmayacak. Farklılık olarak renk seçenekleri iki model arasında ayrımı da sağlayacak.

LG V30+ Teknik Özellikleri

Ekran tarafında LG V30 ile aynı kaderi paylaşan LG V30+ tam 6.0 inç ekran büyüklüğüyle geilyor. Çözünürlük olarak 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunan modelin OLED ekran teknolojisiyle bir ilki yaşamış olacak. LG G6 modelinde kullanılan 18:9 Full Vision ekran özelliğiyle beraber yüksek ekran deneyimi sunan telefonun yongasını Snapdragon 835 besleyecek. Grafik birimi tarafında Adreno 540 GPU barındıran telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunacak. Bu depolama alanıyla birlikte kendini LG V30 modelinden ayırt edecek.

LG V30+ modeli, tıpkı LG V30 modeli gibi 3 kameraya sahip olacak. Arkada 16+13 MP çift kamera bulunduran modelin ön kamerası 5 MP çözünürlüğünde gelecek. İşletim sistemi Android 7.1.2 Nougat olan telefonda batarya kapasitesi 3300 mAh olacak. Ses tarafında oldukça iddialı olan akıllı telefonun B&O kulaklıkları kutu içinde yer alacak. Ses teknolojisi olarak 32-bit Hi-Fi Quad-DAC teknolojisi barındıran modelin bu çiple birlikte muazzam ses deneyimi yaşatacağı açıklandı.

LG G6’da kullanılan arayüzün gelişmiş hali olan LG UX 6.0+ ile yenilikler sunacak LG V30+ modeli sadece ABD‘de satışa sunulacak. ABD’de bulunan Sprint, T-Mobile ve Verizon operatörleri tarafından satılacak olan telefon kampanyalar ile satılacak. Bağlantılar tarafında IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliği barındıran akıllı telefonun satış fiyatı tahmini olarak 785$ olarak söyleniyor.