Eşsiz bir akıllı telefon olan LG V30 tanıtıldı. Almanya’nın Berlin kentinde yapılan IFA 2017 etkinliğinde tanıtılan LG V30 modeline kavuşulmaya az kaldı. Tanıtımda bahsedilen ilkler ve çarpıcı özellikler, yeni amiralin rekabete ne kadar istekli olduğunu vurgulamaya yetiyor.
LG V30 Tanıtıldı! Teknik Özellikleri
Rakipleri iPhone 8 ve Galaxy Note 8 gibi oldukça iddialı olan LG V30, bu iddiasını bulundurduğu teknik özelliklerle vurguluyor. Oldukça dolu dolu bir teknik donanıma sahip olan LG V30 modelinde ilkler de yer alıyor. Tasarım hatlarını LG G6 modeline göre biraz daha geliştiren firmanın yeni amiral gemisi modeli aynı zamanda serinin de en yeni nesil akıllı telefonu oluyor. LG V30 tanıtıldı ve artık her şeyiyle ortaya konuldu.
Tasarım
- 151.7 x 75.4 x 7.39 mm
- 158 gr ağırlık
- %81.21 ekran/çerçeve oranı
- Corning Gorilla Glass 5
- Cam gövdeler ve alüminyum kasa
- Siyah, Gümüş, Mor ve Mavi renk seçenekleri
Ekran
- 6.0 inç boyut ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük
- Ana ekran içinde Floating Bar (2.ekran) > (bir ilk)
- 538 ppi yoğunluğu
- OLED ekran teknolojisi (bir ilk)
- 18:9 Full Vision ekran özelliği
- Corning Gorilla Glass 5
Donanım
- Qualcomm Snpadragon 835 işlemci
- Adreno 540 GPU
- 4 GB RAM
- 64 GB hafıza (micro SD kart ile 2 TB’a kadar arttırılabilir)
- Parmak izi okuyucu
Yazılım
- Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi (yakında Android 8.0 Oreo gelecek)
- Yüz tanıma özelliği
- Ses tanıma özelliği
- Google Assistant
- Parmak izi okuyucu
Kamera
- 16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera
- 16 MP ana kamera ve f1.6 diyafram açıklığı (bir ilk)
- 13 MP 2.kamera ve f1.9 diyafram açıklığı, 120 dereceye kadar geniş açı
- 5 MP selfie kamerası ve f2.2 diyafram açıklığı, 90 dereceye kadar açı
Ses
- B&O ses sistemi
- B&O kulakiçi kulaklık
- ESS Technology
- 32-bit Hi-Fi Quad-DAC
Bağlantılar
- IP68 sertifikası (suya ve toza dayanıklılık)
- Kablosuz şarj
- NFC, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0
- USB Type-C 2.0
Satış Fiyatı
- LG V30 : 699$
- LG V30+ : 785$ (tahmin edilen)
Satış Tarihi
- 15 Eylül Güney Kore
- 28 Eylül ABD ve Avrupa ülkeleri
Aylardır tanıtılmasını bekliyordum ve ıyı takıp ettim sayılır g6 almaya niyetlendim selfi camerası 5 mp v20 gene aynı bu v30 5mp yazıyor selfi camerası 8 mp nin altında telefon bana bedava verse istemem nedir ya 5 mp o tum donanım özellik bu yuzden heba olmuş ben hayal kırıklıgına ugradım alana hayırlı olsun