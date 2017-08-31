Eşsiz bir akıllı telefon olan LG V30 tanıtıldı. Almanya’nın Berlin kentinde yapılan IFA 2017 etkinliğinde tanıtılan LG V30 modeline kavuşulmaya az kaldı. Tanıtımda bahsedilen ilkler ve çarpıcı özellikler, yeni amiralin rekabete ne kadar istekli olduğunu vurgulamaya yetiyor.

LG V30 Tanıtıldı! Teknik Özellikleri

Rakipleri iPhone 8 ve Galaxy Note 8 gibi oldukça iddialı olan LG V30, bu iddiasını bulundurduğu teknik özelliklerle vurguluyor. Oldukça dolu dolu bir teknik donanıma sahip olan LG V30 modelinde ilkler de yer alıyor. Tasarım hatlarını LG G6 modeline göre biraz daha geliştiren firmanın yeni amiral gemisi modeli aynı zamanda serinin de en yeni nesil akıllı telefonu oluyor. LG V30 tanıtıldı ve artık her şeyiyle ortaya konuldu.

Tasarım

151.7 x 75.4 x 7.39 mm

158 gr ağırlık

%81.21 ekran/çerçeve oranı

Corning Gorilla Glass 5

Cam gövdeler ve alüminyum kasa

Siyah, Gümüş, Mor ve Mavi renk seçenekleri

Ekran

6.0 inç boyut ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük

Ana ekran içinde Floating Bar (2.ekran) > (bir ilk)

538 ppi yoğunluğu

OLED ekran teknolojisi (bir ilk)

18:9 Full Vision ekran özelliği

Corning Gorilla Glass 5

Donanım

Qualcomm Snpadragon 835 işlemci

Adreno 540 GPU

4 GB RAM

64 GB hafıza (micro SD kart ile 2 TB’a kadar arttırılabilir)

Parmak izi okuyucu

Yazılım

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi (yakında Android 8.0 Oreo gelecek)

Yüz tanıma özelliği

Ses tanıma özelliği

Google Assistant

Parmak izi okuyucu

Kamera

16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera

16 MP ana kamera ve f1.6 diyafram açıklığı (bir ilk)

13 MP 2.kamera ve f1.9 diyafram açıklığı, 120 dereceye kadar geniş açı

5 MP selfie kamerası ve f2.2 diyafram açıklığı, 90 dereceye kadar açı

Ses

B&O ses sistemi

B&O kulakiçi kulaklık

ESS Technology

32-bit Hi-Fi Quad-DAC

Bağlantılar

IP68 sertifikası (suya ve toza dayanıklılık)

Kablosuz şarj

NFC, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0

USB Type-C 2.0

Satış Fiyatı

LG V30 : 699$

LG V30+ : 785$ (tahmin edilen)

Satış Tarihi