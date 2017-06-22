LG V30 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

LG‘nin yeni amiral gemisi modeli olması beklenen LG V30 ile ilgili sıcak gelişmeler hızla sızmaya devam ediyor. LG V30 tanıtım tarihi neredeyse netlik kazandı diyebiliriz. Yeni bilgilere göre LG V30, Berlin‘de yapılacak olan IFA fuarında tanıtılacak.

LG V30 Berlin’de Tanıtılıyor

LG’nin 2015 yılında çıkarmış olduğu V serisi her geçen sene mükemmel gelişimle büyümeye devam ediyor. LG V10‘da çift ekran özelliği, LG V20‘de Hi-Fi Quad DAC özelliği ile büyümeye devam eden seri, V30 ile hangi özellikle birlikte büyüyecek merak ediliyor.

ETSNews‘in yeni raporuna göre Berlin‘de yapılacak olan IFA fuarında tanıtılması beklenen yeni modelin tanıtım tarihinin ise 31 Ağustos olarak işaret edildiği görülüyor. Kaynakta tanıtım tarihinin yanı sıra Güney Kore’de ön sipariş için yaklaşık 700 $ fiyat etiketi konacağı da yer alıyor.

Yeni Amiral LG V30

Galaxy Note 8 modeli ile birlikte kıyasıya bir mücadele içinde olması beklenen LG V30‘un OLED teknolojisine sahip bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, çift arka kamera, ESS Quad DAC teknolojisi ve çeşitli özelliklerle gelmesi bekleniyor.

3 çeşit model ile gelmesi beklenen yeni amiral gemisinin 32/64/128 GB depolama seçenekleri olması bekleniyor. 6 GB RAM ile gelmesi beklenen modelin IP68 sertifikasının bulunacağı da düşünülüyor.

Çift ekran uyumunun bozulmayacağı düşünülen yeni model, IFA’da görücüye çıkacak. Yaklaşık 700 $ ön sipariş fiyatı olması beklenen yeni amiralin diğer özellikleri netlik kazandığında sitemizde paylaşılmış olacaktır.