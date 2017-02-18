MWC 2017 etkinliğindeki tanıtımına az bir süre kalan LG G6‘nın ardından LG V30 sızıntıları çıkmaya başladı. Samsung’un Qualcomm ile yaptığı işbirliği sonucu LG dahil çoğu firmaya ambargo koyması LG G6’nın Snapdragon 821 ile gelmesini zorunlu kıldı. Yeni iddialara göre LG V30’da Snapdragon 835 işlemcisini yer verilebilecek.

Snapdragon 835 ve 6 GB RAM’li LG V30 Geliyor

Donanım tarafında güçlü gelmesi beklenen LG V30‘da baş mimari olarak Snadragon 835 işlemcisinin yer alacağına kesin gözle bakılıyor. Snapdragon 835 işlemcisinin yanında 6 GB RAM kapasitesi düşünülen akıllı telefonun toplamda 4 kameraya yer vereceği belirtiliyor.

Arkada kullandığı çift kamera deneyimini devam ettirecek olan firma, LG V30’da ön tarafta da çift kamera deneyimini kullanarak “gizemli” olarak adlandırılan yeni bir özellik ile birlikte kamera sunması bekleniyor. 5.7 inçlik alternatif ekran boyutu ile gelmesi beklenen LG V30’un da diğer V serisi akıllı telefonlar gibi çift ekrana sahip olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

IFA 2017’de Tanıtımı Olabilir

LG V20’nin IFA 2016 fuarında tanıtılması, LG V30’un da IFA 2017 fuarında tanıtımının olma ihtimallerini arttırıyor. V serisinin yeni amiral gemisi olacak olan LG V30, diğer V serisi akıllı telefonlar gibi piyasada tutunabilecek mi ?