LG V30 Türkiye Eylül Güvenlik Güncellemesi Dağıtıldı

Ülkemiz modeli için yapılan yeni güncellemeyle birlikte LG firması, Eylül ayı güvenlik paketinin dağıtımını gerçekleştirdi. LG V30 Türkiye Eylül ayı güvenlik güncellemesi alarak güncelliğini korumaya devam ediyor.

LG V30 Türkiye Eylül Güvenlik Güncellemesi

Dağıtılan yeni güncellemenin detaylarına baktığımızda güvenlik ve yamalar üzerine olduğu görülüyor. LG V30 akıllı telefonun Türkiye modelleri için yapılan yeni güncelleme, akıllı telefon kullanıcılarına performans ve işlevsellikte iyileştirmeler ve Eylül ayı güvenlik yamasını sunuyor. Akıllı telefonun yeni yazılım versiyonu V30c olarak güncellendi.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: H93030c

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.09.2019

: 01.09.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 461 MB (OTA)

: 461 MB (OTA) KDZ Dosyası: H93030c_00_OPEN_TUR_OP_1116.kdz

LG V30 Eylül Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;