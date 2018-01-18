LG V30+ Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Geçtiğimiz Ağuston ayında tanıtılan üzerinden neredeyse 6 ay gibi uzun bir süre göçen LG V30+ niyhayet ülkemizde satışa sunuluyor. LG V30+ Türkiye satış tarihi ve satış fiyatı belli oldu. LG V30+ 128Gb modeli ülkemizde 4,399 TL satış fiyatı ile 25 Ocak’ta Türk Telekom bayilerinde Satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG V30+ ile 2017 yılında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış sınırlı üretim kapasitesi sebebi ile ülkemize geliş biraz uzun sürmüştür. LG V30 ve V30 plus olmak üzere iki farklı modelini piyasaya sürdü. Plus modeli diğer modele göre artırılmış hafıza kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Bir amiral gemisi telefonda bulabileceğiniz en iyi diyafram açıklığına sahip kamerası ve 128GB dahili depolama alanı ile sizi hafıza kartı kullanmak derdinden kurtaracak.

Suya ve toza dayanıklı yapısı, 18:9 FullVision ekranı ve 32Bit Hi-Fi Dac teknolojisi sayesinde diğer amiral gemisi akıllı telefonlardan bir adım öne çıkıyor. LG’nin V serisi en yeni akıllı telefonu LG V30+ Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sadece Türk Telekom mağazalarında Ocak ayının sonunda satışa sunulacak.

LG V30+ Özellikler

6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 835

Adreno 540 GPU

4GM RAM

128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği

f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera

f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası

3.300 mAh batarya

Kablosuz Şarj

Bluetooth 5.0LE

4G VoLTE

IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası

Hibrit Çift SIM Kart Yuvası

Ülkemizde hali hazırda Amiral gemisi modellerin 6.500 TL olduğunu düşürsek LG V30+ için fiyatın çokta yüksek olmadığını söyleyebiliriz. LG V30+ önümüzdeki haftalar yanında hediyeleri ile satışa sunulacağını da belirtelim.