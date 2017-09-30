LG’nin son amiral gemisi LG V30 tanıtımından neredeyse bir ay gibi bir süre geçti. Bazı ülkelerde satışa sunulsa da hala ülkemizde satışa sunulmuş değil. Önümüzde ki hafta içinde Abd’de satışa sunulmaya başlayacak akıllı telefon peki Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak? LG ürün tanıtımlarını yaptık’dan sonra nedense çok geç ürünlerini pazara sunuyor. Ülkemizde yeni bir ürünün satılması iki bazende üç ayı buluyor. LG V30 hakkında bir kaç araştırma yaparak ne zaman satışa sunulacağı, hangi modelin ülkemizde raflarda yerini alacağı ve LG V30’un kaç lira fiyat etiketi ile satılacağını öğrenmeye çalıştık.

LG V30 Türkiye’de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

LG V30 ülkemizde biraz geç olsa da satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl LG V20 akıllı telefonu 30 Eylül’de tanıtılmış ve 21 Aralıkta tüm operatörlerde satışa sunulmuştu. Bu sene LG yeni amiral telefonunu bir ay erken tanıttı ve bazı bölgelerde satışını yapmaya başladı. LG V30’un geçen seneye göre erken tanıtılması demek, telefonun geçen seneye göre daha erken satışa sunulacağı anlamına geliyor.

LG V30 için Aralık ayının sonlarını beklememize gerek kalmayacak. 15-21 Kasım gibi ülkemizde raflarda ve tüm operatörlerde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

LG V30’un Hangi Modeli Kaç Lira’dan Satışa Sunulacak?

Bildiğiniz gibi LG V30 iki farklı model ile piyasaya sürüldü ve sürülmeye devam ediyor. LG V30 ile LG V30 plus modelleri faklı depolama kapasiteleri sunuyor. LG V30 modelinde 64GB hafıza bulurken LG V30 Plus modelinde 128GB hafıza bulunuyor. Ülkemizde satışa sunulması beklenen modeli ise 128GB hafıza sahip LG V30 Plus modeli olacak.

Apple ve Samsung biliyorsunuz yeni akıllı telefonlarının satışlarına başladı. Samsung Galaxy Note 8 serisi ülkemizde 4.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. iPhone 8 plus modelide 4.799 TL‘den raflarda yerini aldı. LG Bu iki firma ile rekabet halinde ve fiyatları da uygun tutmalı ki pazardaki payını alsın. Aldığımız bilgilere göre LG V30 plus modeli 4.600-4.900 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Fiyatlar hakkında görüşleriniz neler. Bir akıllı telefona 5.000 TL gibi bir ücret verip kullanırmısınız?