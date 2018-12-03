Birçok firma akıllı telefonları için yeni işletim sistemi Android 9.0 Pie üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri olan LG firmasında ilk çalışmalar LG G7 One modeliyle gerçekleşmişti. Güney Koreli ekibin sırasında LG V40 ThinQ ve LG G7 ThinQ modellerinden sonra LG V30 US998 modeli olduğu ortaya çıktı. LG V30 US998 Android Pie belgeleri sızdırıldı.

LG V30 US998 Android Pie Çalışmaları Başladı

Firmanın çalışmaları arasında yer alan LG V30 US998 modeli için belgeler sızdırıldı. LG V30 US998 Android Pie güncellemesine ilişkin belge, Geekbench testiyle ortaya çıktı. Daha önce de LG V40 ThinQ modeli için çıkan aynı belgenin benzeri olan test belgesinde işletim sistemi olarak kayıtlarda Android 9 yazdığı görülüyor. Firmaların ilk olarak amiral gemisi modellerine güncelleme verdiği görüşü göz önüne alındığında LG V30 modelleri için süreç biraz uzun olacak.

LG V30 US998 Android Pie ile ilgili Geekbench testi sonucu.

Kaynak: Geekbench

İlk olarak Android One projesine dahil olan LG G7 One ile başlayan firmanın daha sonra LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ modelleri için müjdeli haber gelmişti. Bu modellerden sonra sıra LG V30 US998 modeli oldu. Dünyada LG V30 Unlocked olarak geçen modelin 2019 yılı ilk çeyreğinde yeni işletim sistemine kavuşacağı düşünülüyor. Snapdragon 835 işlemcili akıllı telefonun ardından gelmesi planlanan modelin ise LG G6 tarafında olacağı düşünülüyor.