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LG V30 US998 Modeline Büyük Güncelleme Dağıtıldı!

By Ahmet Dizdar
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LG V30 US998 modeliyle ilgili yeni bir güncelleme dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan güncelleme detaylarında birçok özelliğin getirildiği ve sorunların çözüldüğü görülüyor. Ayrıca yeni güvenlik yaması da beraberinde geliyor.

LG V30 US998 Modeline Verilen Güncellemeyle Gelen Yenilikler

LG V30 US998 akıllı telefon modeline verilen güncellemeyle birlikte kapsamlı bir yazılım verildi. Bu yazılım, beraberinde hem yenilikler hem de çözümler getirdi. Bunun yanı sıra akıllı telefon modelinin Android Güvenlik Yaması da güncellendi.

  • DTS: X 3D stereo efekti işlevi eklendi.
  • Always On Display özelliğine yeni ekranlar eklendi.
  • Kamera tarafında ön kameraya Portre Modu özelliği getirildi.
  • Klavye performansı geliştirildi, daha iyi tahminler sağlandı.
  • Birden fazla yükleme yaparken klavyenin geç gelme sorunu düzeltildi.
  • Fotoğraf düzenlemelerde oluşan hatalar giderildi.
  • Güç tasarruf modunda kullanım yaparken oluşan yazılımsal çizgi sorunları düzeltildi.
  • Android Güvenlik Yaması güncellendi.
LG V30 US998 modellerine verilen büyük güncellemenin detayları.
Kaynak: XDA Forum
  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: US99820f
  • Kernel Sürüm: 4.4.78
  • Yapın Numarası: OPR1.179623.026
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2018
  • Dosya Boyutu:
  • KDZ Linki: US99820f_00_1121.kdz
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Güncellemeyi yüklemeden önce;

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  3. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
  4. Güncellemeyi yükledikten sonra stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Hard reset yöntemiyle ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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