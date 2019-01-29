Yeni yayımlanan yazılım güncellemesiyle birlikte LG’nin amerika modeli olan LG V30 US998 V20g versiyonuna sahip oldu. Akıllı telefonları için güncellemelerini sürdüren firmanın bu modeli için verdiği yeni yazılımla birlikte Android Güvenlik Yaması tarafında güncelleme yaptığı görülüyor.

LG V30 US998 V20g ile Ocak Ayı Güncellemesini Aldı

Güncellemenin detaylarına baktığımızda V30 US998 modeli V20g versiyonunu almış oldu. Bu versiyonla birlikte belirtilen akıllı telefon modelinin iyileştirmeleri yapıldı ve en önemlisi Android Güvenlik Yaması güncellenmiş oldu. Verilen yazılım ile birlikte akıllı telefonun güvenlik düzeyi 1 Ocak 2019 tarihi olarak güncellendi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

8.0 Oreo Yazılım Sürümü: US99820f

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapın Numarası: OPR1.179623.026

Güvenlik Yaması : 01.01.2019

: 01.01.2019 Dosya Boyutu:

KDZ Linki: US99820g_00_1121.kdz

Yeni Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Verilen güvenlik güncellemesini Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için OTA üzerinden sunuyor. Bu yöntemle güncelleme yapmak isteyen kullanıcıların Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Bu yöntemle güncellemeye kavuşamayanlar, bir bilgisayar yardımıyla akıllı telefonlarını LG Bridge adlı programla da güncelleyebilir. Bu programı sağlayan firma, hem yedekleme hem de güncelleme açısından sunduğu bu programı kolaylıkla kullanıma sunmaktadır. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yüklemeden önce;