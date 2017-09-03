IFA 2017 fuarında tanıtımı yapıldıktan sonra merakla incelenen LG V30 ile ilgili olumlu yönlerde sonuç alınmaya başlandı. Güney Koreli firma LG G5 ile yakalanan kötü grafiği, daha sonra çıkardığı LG V20 ve LG G6 modelleriyle toparlamıştı. Yeni amiral gemisi modeli LG V30 ile bu yükselişi çağ atlayarak başarmak isteyen firmanın bunu başaracağına kesin olarak bakılıyor. MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan LG G6 modelinden sonra büyük oranda bir değişiklik yapan LG firmasının yeni amirali LG V30 ve LG G6 modellerini sizler için karşılaştırdık.

TASARIM

LG V30 ve LG G6 modellerini karşılaştırmaya tasarım ile başlıyoruz. Tasarım hatlarına bakıldığında LG G5 ve LG V20 modellerine göre ciddi oranda tasarım değişikliği yapan firma, bu alanda başarıyı yakalıyor. Firma, LG G5 ve LG V20 modellerinde kullanılan metal tasarım hatlarını LG V30 ve LG G6 modellerinde cam tasarıma dönüştürdü. LG V30 ve LG G6 modellerinin tasarımlarına bakıldığında iki model birbirine yakın boyutlara sahip olsa da LG V30 tasarımı sayesinde LG G6‘dan üstün kalıyor. Arka tasarımda ufak bir yenilik yapan firmanın yeni amirali LG V30‘da çift kamera ve lens konumu ayrı dururken LG G6‘daki tasarımda lens konumu çift kamerayı birbirinden ayırıyor. LG G6’da ön kısımda bulunan LG logosu, kendisini LG V30 modelindeki ekran tasarımı dolayısıyla kaybettiriyor. Bu logonun olmayışı ekran/çerçeve oranında ciddi bir büyüme oluşturuyor. LG G6 modelinde çerçeve oranı %79.47 olarak geçerken LG V30 modelinde bu rakam %81.21 olarak ölçülüyor. Bu değerlerle birlikte LG V30, LG G6 modelinden daha fazla ekran deneyimi sunuyor. Bu sunuma ekstra katkı LG V30‘un 6.0 inç ekran boyutuyla gelmesinden dolayı oluştuğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

EKRAN

Ekran karşılaştırmasıyla devam ediyoruz. LG G5 ve LG V20 modellerindeki ekran özelliklerini yeni modellerinde ciddi oranda değiştiren firmanın bu alanda başarılı bir işe imza attığı görülüyor. Firma, LG V30 ve LG G6 modellerinde bulunan 18:9 Full Vision ekran özelliği ile ekran deneyimini arttırdı. Teknik detaylara bakıldığında farklılıkları ortaya çıkan iki amiralden LG V30 modeli 6.0 inç ekran boyutu sunarken LG G6 modelinde 5.7 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. Her iki modelde de 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük bulunurken LG V30 daha keskin renkler sunuyor. LG V30 modeli 537 ppi yoğunluk sunarken LG G6‘nın 561 ppi yoğunluğunu renk doygunluğu taraıfnda geçmeyi başarabiliyor. Bu başarıyı ekranda yakalayan firmanın LG G6‘da IPS ekran yer alırken LG V30‘da bir ilke imza atılarak OLED ekran kullanılıyor.

DONANIM

Her iki model de donanım tarafında güçlü olduğunu kanıtlayabiliyor. Firma, MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı LG G6 modeliyle birlikte biraz hayal kırıklığı yaşatsa da performansta taviz vermiyor. İki modelin donanım özelliklerine bakıldığında LG V30 modeli, LG G6 modelinden üstün oluyor. Firma, LG G6 modelinde Snapdragon 821 işlemciye yer verirken yeni amiral LG V30‘da Snapdragon 835 bulunarak daha performanslı bir akıllı telefon üretmiş oluyor. Her iki akıllı telefonda da grafik birimini Adreno 540 GPU besliyor. Kapasiteleri de aynı olan modellerde 4 GB RAM kapasitesi yer alırken LG G6 modelinde depolama alanı 32 GB ile geliyorken bu değer, LG V30 modelinde 64 GB olarak geliyor.

KAMERA

LG G4 modeliyle kamera tarafında çığır açan LG firmasında keyifler yerinde olacak gibi görünüyor. Akıllı telefonlarda en önemli özelliklerden biri olan kamera özelliğini LG G5 ile çift kamera kullanarak yükseltmişti. Bu çift kamera dizaynını LG G6 ve LG V30 modelinde sürdüren firmanın en çekici özelliği kameraları olmaktadır. Özellikle LG V30 modeliyle ön plana çıkacak firma, bu alanda da bir ilki başardı. Teknik detaylarını karşılaştırdığımızda üstün olan LG V30 modeli 16+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera ile geliyor. Ana kamerası f1.6 diyafram açıklığına sahip olan modelin bu alanda bir ilki başardığı görülüyor. İkinci kamerasında f1.9 diyafram açıklığı sunan telefonun ön kamerası 5 MP çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığı ile geilyor. LG G6 modeline baktığımızda 13+13 MP çözünürlüğünde gelen çift kameralarda ana kamera f1.8 diyafram açıklığı sunuyor. İkinci kamerada f2.4 diyafram açıklığı ile gelen LG G6‘nın ön kamerası 5 MP çözünürlüğünde olup f2.4 diyafram açıklığı ile karşımıza çıkıyor.

SES

LG, her ne kadar kamera özelliklerine önem verdiği kadar ses özelliklerine de önem veren bir firma haline geldi. Özellikle LG V20 modeliyle bu multimedya alanına gösterdiği ilgiyi arttıran firmanın iki modeli de oldukça güçlü ses teknolojilerine sahip. LG G6 modelinde kullanılan 32-bit Hi-Fi Quad-DAC teknolojisi ile yüksek ses deneyimi sunan telefonda standart kulaklık geliyor. Bu özelliği LG V30 telefonunda da sunan firmanın yeni amiralinde verdiği kulaklık, telefonda bulunan performansı arttırıyor. Ses tarafında bilinen bir firma olan Bang & Olufsen ile işbirliği yapan firma, LG V30 kutu içeriğinde B&O kulaklık sunuyor. Kaliforniya merkezli ESS Technology ile çalışan LG‘nin bu alanda birçok modelden üstün olabileceği hatta liderlik vasfını alabileceği konuşuluyor.

BATARYA

2016 yılında LG G5 modelinde sunduğu 2800 mAh kapasiteli batarya ile biraz tepki toplayan LG, bunu LG V20 modelinde 3200 mAh batarya ile telafi etmişti. MWC 2017’de tanıtılan LG G6 modelinde 3300 mAh kapasite sunarak bu alanda yüzleri güldürmeye devam etti. Oldukça yüksek batarya performansı veren LG G6‘nın yanı sıra LG V30 modelinde de 3300 mAh bataryaya yer verdi. Optimize olarak daha iyi performans verecek LG V30‘da Quick Charge 3.0 desteği ile 35 dakikada %50 şarj mümkün hale geliyor. Bu durum LG G6 modeli için de mümkün kılınıyor. Çıkarılamayan bataryalara sahip olan akıllı telefonlarda batarya performansı normal kullanımda 1 günü rahatça çıkarabiliyor.

BAĞLANTILAR

Her iki akıllı telefonda birçok ortak bağlantı özellikleri yer alıyor. Akıllı telefonlarda standart hale gelen NFC, GPS ve Wi-Fi gibi bağlantılara yer veren LG G6 ve LG V30 modellerinde farklılıklar da bulunuyor. Kablosuz bağlantı teknolojisi olan Bluetooth ile farklarını ortaya koyan modellerde LG G6 için Bluetooth 4.2 yer alırken LG V30 modelinde Bluetooth 5.0 teknolojisine yer veriliyor. Yeni teknolojilere yer veren iki modelde IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor. LG G6 USA modeline özgü olan kablosuz şarj özelliği, LG V30‘un tüm versiyonlarında sunulacak.

SATIŞ FİYATI

LG tarafında ezberlenen satış politikasıyla birlikte aynı sorunun LG V30 modelinde de görülebileceği düşünülüyor. LG G6 modelini operatörler tarafından satışa sunan firma, amiral gemisini 3599 TL fiyat etiketi üzerinden satışa sunmuştu. İnternet siteleri üzerinde ithalatçı garantili olarak 2000-2500 TL fiyat aralığında bulunabilen model bu anlamda olumsuz yönde bir etki yaşıyor. LG V30 modeli için söylenen satış fiyatı 699$ olarak işaret edildi. Dolar kuru ve vergilerle birlikte 3000 TL bandını aşabileceğine kesin bakılan yeni amiral de operatörler tarafından satışa sunulacak.