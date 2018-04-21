LG firmasının Amerika modeli olan LG V30 Verizon için AI yazılım güncellemesi yayımlandı. Firma, daha önce LG V30 Güney Kore ve LG V30 Amerika modellerine AI yazılımını Android 8.0 Oreo ile sağlamıştı. Bu yeni güncellemeyle birlikte LG V30 modelinin Verizon varyantı için VS99620b güncellemesi yayımlanarak sağlanmış oldu. Bu AI yazılım teknolojisini Güney Koreli firma, MWC 2018 etkinliğinde tanıttığı LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle getirmişti.

LG V30 Verizon Modeli AI Yazılım Güncellemesi Aldı

LG V30 Verizon modeli için biraz geç verilen AI yazılım güncellemesiyle birlikte LG V30s ThinQ ailesindeki özelliklerin çoğunluğu V30 Verizon modeline de geçmiş oldu. Yeni güncellemeyle birlikte versiyonu VS99620b olarak güncellenen akıllı telefonun boot animasyonu da LG V30 ThinQ şeklinde açılıyor. Kamera yazılımında yeniliklere kavuşan modelin Android Güvenlik Yaması da 1 Mart 2018 tarihine güncellenmiş oldu. Yeni güncelleme yaklaşık 844 MB paket boyutuyla dağıtıldı.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: VS99620b

Kernel Sürüm: 4.4.78 perf+

4.4.78 perf+ Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.03.2018

: 01.03.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00033-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00033-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 843.5 MB (OTA Boyutu)

: 843.5 MB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: VS99620a_00_OPEN_VS_1113.kdz

AI Yazılım Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Amiral gemisi model için gelen AI yazılım güncellemesiyle LG V30 Verizon modeli artık LG V30 ThinQ Verizon olarak anılacak. Yapay zeka teknolojisine sahip olan telefonun kamera modları da gelişmiş oldu. LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleri içerisinde yer alan QRCode, QLens ve QVoice gibi özelliklerine sahip olmuş oldu. Bu güncellemeyle birlikte ThinQ kategorisine giren modelin boot animasyonu da değişmiş oldu.

Bu özelliklerin haricinde kamerada insan, cansız varlık, doğa ve birçok nesneyi ayırt edebilen bir yazılım geliştiren firma, dağıttığı güncellemeyle yeni modelinde buna da yer verdi. Bu özellik sayesinde çekilen fotoğrafta yer alan her nesnenin adı, özelliği ve durumu öğrenilebilecek. Oldukça gelişmiş bir kameraya sahip olacak V30 Verizon modeli haricinde LG V30 EUR modelleri ve diğer tüm modeller de bu özelliğe kavuşabilecek. Bu güncellemenin yakında ülkemiz modeli olan LG V30 H930G için de geleceği kesin olarak biliniyor. Bununla ilgili olarak LG Türkiye kolunun Instagram hesabından paylaşım gerçekleştirilmişti.