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LG V30 Konsept tasarımları yayımlanmaya devam ediyor. Mart 2017’de yayımlanan ilk konsept görüntülerinden sonra, yeni tasarımlar gelmeye devam ediyor. LG V30‘un yeni konsept tasarımı oldukça göz alıcı duruyor. Tasarım ile ilgili olarak Evan Blass‘ın atmış olduğu tweetlerden sonra yeni görüntülerin, tweetteki tasarıma göre çok farklı olduğu gözlemleniyor.

Full Vision Ekrana Sahip LG V30

LG G6 ile birlikte tanışmış olduğumuz Full Vision ekran özelliği, LG V30‘un yeni sızıntılarında da karşımıza çıkıyor. 18:9 ekran oranı ile çerçeve oranını ciddi şekilde arttıran bu özelliğin LG V30‘da da kullanılması bekleniyor. Sızan görsellerde çift ekran ile karşımıza çıkan yeni modelin 2.ekranı üstte yer alıyor ve telefon cam tasarım ile karşımıza çıkıyor. LG G6 tasarımını andıran bir arka yapıya sahip olan modelin özellikleri de iddialı.

5.7 inçlik 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlüğünde OLED ekran ile gelmesi beklenen LG V30‘un yonga setinde Snapdragon 835 yer alması bekleniyor. Grafik birimi tarafını Adreno 540 GPU ile tamamlayacak olan yeni amiral gemisinin 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama biriminin bulunacağı ihtimaller arasında yer alıyor. Önde 2.ekranı ortadan ikiye bölen f1.7 diyafram açıklığına sahip 12 MP selfie kamerası ve arkada çıkıntı yapmayan 13+13 MP çözünürlüklü ve wide-angle destekli çift kamera yer alması bekleniyor. Yeni amiral gemisi modelinin Ekim ayında yapılacak IFA 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni tasarım konseptinin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.