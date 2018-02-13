LG V30s, AI Teknolojisi ile Birlikte Geliyor!

Firmanın yeni amiral gemisi LG V30 modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. LG, Amerika’da gerçekleştirilen IFA 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiralini LG V30 ve LG V30+ olmak üzere iki varyantlı şekilde tanıtmıştı. Yeni oluşan gelişmelerde bu varyantların arasına bir yenisi daha geliyor. Daha önce haberini yapmış olduğumuz LG V30s modelinin MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacağı sızdırılmıştı. Bu yeni modelle ilgili bilgiler gün geçtikçe tazelenmeye devam ediyor.

LG V30s ve AI Teknolojisi

Yeni model LG V30s içinde sunulacak AI teknolojisi ile yeni akımda yer aldığını gösteren LG firmasında yüzler gülüyor. Başarılı bir akıllı telefon olacağını düşünen firmanın yeni modelini MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacağı biliniyor. Bu teknoloji ile birlikte yazılım tarafından güzel işler yapan Güney Koreli firmanın büyük bir başarıya imza attığı görülüyor.

Akıllı telefonun içinde bulunan AI teknolojisiyle beraber işler daha da kolaylaşacak ve yazılımsal anlamda işlemler daha çok artacak. İlk etapta LG V30 ve LG V30+ modelleri için yapılan tanıtımda Ses Tanıma Özelliği ile ilgili vurgu yapan firmanın yeni modelinde bu özellik daha fazla kullanılabilecek. Bu özellikle birlikte telefonu açabildiğimiz akıllı telefon serisinin yeni modelinde özelleştirmeler yapılarak farklı sesler eşleştirilebilecek. Bu farklılıklar bilinmese de telefonun ve uygulamaların açılışında seslerin kullanılabileceği düşünülüyor.

Diğer anlamda yapay zeka olan bu çipin yeni modelde en çok etkileyeceği etmen “kamera” olacak. Akıllı telefonlar içinde kullanılarak 23 farklı figürasyon denenebildiği geçen sene açıklanmıştı. Bu sene açıklanan yeni özelliklerle birlikte 32 figürasyon ile kamerada daha fazla işlem yapılabilecek. Bunlar;

Panaromik Fotoğraf

Yemek Fotoğrafı

Time-Lapse Video

Slow-Motion Video

Düşük Işık Fotoğrafları

AI Kamera Fotoğrafları

Görsel Arama

QR Code Tarama

Alışveriş Arama

Kısaca bu özelliklerden bahsedersek V30s modelinde hayatımız daha fazla kolaylaşacak. Bir nesnenin adını bilmediğimiz takdirde AI teknolojisi sayesinde onu tarayıp ismini ve özelliklerini öğrenebileceğiz. Koda sahip uygulama veya herhangi bir şeyin hakkında bilgi edinebilmek için QR Code taraması gibi özelliklerle işlemlerimiz basitleşecek. Yeni teknolojiyi barındıran V30s modeli, bu yapay zeka sayesinde kamera tarafında 8 tanımlı özelliği (resimdeki yansımalar, ışık ısısı, ışık ayarı, atış açısı vb.) yazılımında barındıracak. Ek olarak bu yazılımın içinde tanımlı olan özelliklerden birisi de telefonun 100 milyonun üzerinde nesneyi eşleştirip ayırt edebileceği bir kamerası olacak.

Yeni model V30s, firma tarafından MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacak. Yeni akıllı telefonda ayırt edici bir diğer özelliğin ise 256 GB depolama alanı ile gelmesi olacak. Fiyatı açıklanan modelin etiketi ülkelere göre 920$ veya 720€ olarak çıkacak.