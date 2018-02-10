LG V30s Modeli Geliyor!

LG V30 ve LG V30+ modellerinin tanıtılmasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren firmanın yeni modeli ortaya çıktı. Kaynakların sızdırdığı bilgilere bakıldığında beklenmeyen bir şekilde gelişen bu modelin farklı bir imajda sergileneceği biliniyor. Gözler, firmanın yeni amiral gemisi olacak LG G7 haberlerini beklerken yeni sızdırılan bilgiler arasında LG V30s modeli ortaya çıktı. V serisi akıllı telefonlar arasına yeni katılacak olan yeni modelin birkaç özelliği oldukça dikkat çekiyor. Bu akıllı telefonla ilgili verilen son raporda resmi açıklama yapan LG yetkilileri, “V30s modelinin LG G7 yerine üretilip tanıtılacağı anlamı taşınmasın” diyerek vurguladı.

LG V30s MWC 2018 Etkinliğinde Tanıtılacak

Yeni akıllı telefon LG V30s modelinde fark edilen çok fazla teknik özellik bulumuyor. Akıllı telefonun LG V30 ve LG V30+ modellerinden biraz daha iyileştirilmiş şekilde MWC 2018 etkinliğinde sunulacağı söylendi. Akıllı telefonlar arasında LG V30 ile LG V30+ modelini ayıran özellik sadece depolama idi. Bu farklılığın V30s modelinde de geçerli olacağı kesinleşti. Firma, LG V30 modelini 64 GB depolama alanı ile sunarken LG V30+ modelini 128 GB depolama alanı ile sunmuştu. Bu farklılık yeni modelde 256 GB depolama alanı ile sunularak gerçekleştirilecek.

Bu depolama birimindeki farklılığın yanı sıra V30s modelini AI ve LG Lens teknolojisi kaplayacak. Kaynak olarak ETSNews üzerinden yayımlanan bu bilginin kesin olmasıyla birlikte V30s modelini ayıran birkaç özelliğin AI ve LG Lens teknolojilerinin olduğu doğrulandı. İlk özellik AI teknolojisiyle birlikte V30s modelini kullanan bir kişi, çektiği fotoğrafı analiz edip obje hakkında bilgi edinebilecek ve fiyatını ekranında görebilecek. Diğer özellik olan LG Lens teknolojisinin ise translate özelliği bulunuyor. Bu özellikle birlikte herhangi bir metni kolayca dillere çevirebiliyor ve sunabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra konum bilgisi verebiliyor, barkod ve QR Code okuma yeteneğini gösterebiliyor.

Oldukça vizyonlu bir akıllı telefon olarak sunulan LG V30s‘in ilk olarak kendi toprakları olan Güney Kore‘de satışa sunulacağı bildirildi. Akıllı telefonun renk seçenekleri ile ilgili bir bilgi bulunmasa da fiyatı açıklandı. Güney Kore topraklarında 1 milyon won fiyatına sahip olan modelin ülkelere göre 920$ veya 720€ fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.